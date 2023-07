Aprenda como adicionar músicas aos status do WhatsApp

Personalize o status do seu WhatsApp – Muitos usuários de WhatsApp desejam adicionar música aos seus Status, tal como acontece nos Stories do Instagram e do Facebook. Contudo, a função não é tão intuitiva e direta no popular aplicativo de mensagens, que não oferece adesivo nativo para inclusão de música. Ainda assim, é possível incrementar o conteúdo postado com figurinhas, emojis, frases ou desenhos. Agora, para os interessados em compartilhar melodias nas histórias temporárias do aplicativo, existem alguns truques para celulares Android e iPhone (iOS).

Para compartilhar músicas no Status do WhatsApp, utilize algumas dicas simples para postar os clipes com os benefícios do aplicativo CapCut. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp permite música no status?

Embora não exista uma função nativa para adicionar músicas ao Status do WhatsApp, não faltam métodos para contornar essa limitação. A criatividade é uma aliada poderosa na hora de compartilhar suas canções preferidas. Diversas estratégias podem ser utilizadas para inserir um toque musical em suas postagens, como gravar um vídeo com música de fundo ou até mesmo usar aplicativos de terceiros para adicionar trilhas sonoras às suas fotos.

A primeira alternativa a ser considerada é o uso do aplicativo CapCut. Este aplicativo, disponível tanto para Android quanto para iOS, permite que os usuários incluam uma trilha sonora em seus vídeos antes de postá-los no Status do WhatsApp. Após escolher o vídeo desejado e selecionar a faixa de áudio a ser incluída, é possível ajustar a sincronização da música com as imagens, criando um vídeo musical único para compartilhar com os amigos. Com o vídeo pronto, basta postá-lo diretamente no WhatsApp, tocando no ícone do aplicativo de mensagens e seguindo os passos para adicionar o conteúdo ao Status.

Outro método popular é gravar um vídeo enquanto uma música é reproduzida no ambiente, aproveitando o microfone do celular para capturar a melodia. Este procedimento é especialmente útil para quem quer compartilhar uma música que está tocando ao vivo ou um trecho de um podcast ou livro de áudio. Para realizar este procedimento, basta ir para o player de músicas utilizado, seja Spotify, Deezer ou outros, e dar play na faixa desejada. Em seguida, o usuário deve abrir o WhatsApp e selecionar a opção de Status, tocar no ícone de câmera e pressionar o botão central da tela para iniciar a gravação.

Compartilhamento de áudio

Para os usuários que preferem compartilhar o que estão ouvindo diretamente de um serviço de streaming, outra opção é gravar a tela do celular enquanto uma música é reproduzida. Isso pode ser feito de maneira nativa em iPhones ou com o uso de aplicativos de terceiros em dispositivos Android. Depois de iniciar a gravação e capturar o trecho desejado da música, basta abrir o Status do WhatsApp, selecionar o ícone de câmera e escolher o vídeo recém-gravado para postar.

Por último, mas certamente não menos importante, os usuários podem usar o aplicativo InShot para adicionar músicas a fotos antes de compartilhá-las no Status do WhatsApp. Com o aplicativo aberto, basta selecionar a imagem desejada e tocar na opção de música. A partir daí, o usuário pode escolher uma música sugerida pelo aplicativo ou uma faixa que esteja armazenada no celular. Após ajustar a duração e a sincronização da música com a imagem, é só salvar o vídeo resultante e postá-lo no Status do WhatsApp.

No fim das contas, as possibilidades são tão variadas quanto a imaginação do usuário permitir. Embora o WhatsApp não tenha uma função nativa para adicionar músicas ao Status, há muitas maneiras de fazer isso com um pouco de criatividade e o uso de aplicativos auxiliares. E, mesmo que possa parecer um pouco complicado no início, com um pouco de prática, esses processos se tornam rápidos e intuitivos. Assim, é possível adicionar uma pitada de ritmo e melodia ao Status do WhatsApp, tornando as atualizações ainda mais atraentes e personalizadas.

