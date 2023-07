Todos os meses os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficam atentos quanto as datas de pagamentos. Neste mês foi realizado o pagamento da última parcela do 13° salário para os aposentados e pensionistas do instituto. Entretanto, as novidades não ficaram para trás — os pagamentos do próximo mês já tiveram suas datas liberadas e podem ser consultados pelos beneficiários a qualquer momento.

PRESENTE para aposentados e pensionistas do INSS; é a melhor notícia do ano | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

INSS libera pagamentos para aposentados e pensionistas

A partir deste último dia 25 os pagamentos referentes aos beneficiários do INSS começaram. Haja vista que são divididos em duas etapas: aos que recebem até 01 salário mínimo e aqueles que recebem acima de 01 salário mínimo. Os pagamentos terminam no dia 7.

Lembrando que cada beneficiário recebe o pagamento de acordo com o número final do NIS — desse modo, há uma quantidade mínima de dias úteis. Quando ocorre dos primeiros dias do mês ser sábado ou domingo e até mesmo feriado: os pagamentos acabam atrasando um pouco.

Entretanto, para este mês de agosto os pagamentos já foram liberados e como base está o valor de R$ 1.320 referente a 01 salário mínimo. Lembrando que já faz alguns meses que o presidente Lula aumentou o salário dos brasileiros em R$ 18. O que deu margem consignada para milhões de beneficiários realizarem empréstimos consignados.

Tudo indica que mais de 30 milhões de pessoas recebam seus repasses neste período. Haja vista que o INSS irá disponibilizar por mais uma vez mais de R$ 3 bilhões para a realização dos repasses.

Leia mais: ESTAS frases da Barbie são perfeitas para usar nas suas redes sociais

Como consultar o pagamento?

É bem simples. Agora qualquer beneficiário pode consultar o pagamento e as datas através do aplicativo ‘Meu INSS’. Basta fazer login com a conta do Governo e então explorar o mundo de possibilidades que há dentro da aplicação.

Entretanto, é válido lembrar que também é possível verificar o dia do próximo pagamento diretamente no extrato de pagamento do mês anterior. Todos os meses vem marcado no extrato o valor recebido e a data prevista do próximo pagamento.

Caso o beneficiário opte pela consulta através do aplicativo ‘Meu INSS’ é necessário que ele vá até a aba de extratos futuros e consulte tanto os valores que serão depositados quanto a data específica dos repasses do INSS.

Haja vista que é necessário que o titular do pagamento vá até a agência da Caixa ou Casa Lotérica a fim de receber o pagamento. Atualmente os beneficiários não são mais obrigados a realizarem a prova de vida — haja vista que o próprio INSS faz isso mediante o cruzamento de dados.

Portanto: o processo é bem simples e já está disponível para os brasileiros realizarem a consulta e ir em busca do seu benefício mensal de todos os meses! É possível sacar em agências Caixas ou Casas Lotéricas.

Leia mais: Você é assim? ESTES são os comportamentos tóxicos que afastam as pessoas