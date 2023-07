Ninguém te contou para que servem estas letrinhas da CNH; descubra

O que são as letrinhas na CNH? A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento indispensável para todos aqueles que almejam percorrer as vias brasileiras atrás do volante de um veículo. Contudo, poucos motoristas estão cientes de que a CNH abriga uma série de informações essenciais que vão muito além do nome, foto e categoria de habilitação. Nela, também constam detalhes cruciais sobre condições físicas, habilidades específicas e restrições dos condutores.

Já viu estas letrinhas na sua CNH?

Até 2008, as peculiaridades ou restrições de cada motorista eram detalhadas por escrito na seção “Observações”, localizada no verso da CNH. A partir daquela data, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) implementou um sistema codificado de letras para registrar essas informações, visando manter a privacidade dos condutores perante o público em geral e ao mesmo tempo, garantir que as autoridades de trânsito tivessem conhecimento das condições individuais de cada um.

O sistema de letras apresenta duas classificações: uma que vai de “A” a “Z”, referente a deficiências, proibições e acessórios necessários para conduzir o veículo; e outra de três letras, que descreve as habilidades do motorista e a capacidade para transportar passageiros e cargas específicas.

A seção “Observações” na CNH serve como um guia para agentes de trânsito, oferecendo uma visão imediata das condições do condutor. Por exemplo, a presença da letra “A” indica a necessidade de o motorista usar lentes corretivas ao dirigir. As letras “B” e “Y”, por sua vez, denotam a necessidade do uso de aparelho auditivo e surdez, respectivamente. Para esses casos, a CNH do condutor deve conter um adesivo indicando sua condição.

Uma condição notável é a “Z”, atribuída a condutores com visão monocular, isto é, aqueles que só enxergam com um olho. Tais condutores têm permissão para conduzir veículos das categorias “A” (motocicletas) e “B” (carros), desde que façam as adaptações necessárias, como o uso de capacetes com maior campo de visão e retrovisores maiores.

Ademais, diversas outras letras correspondem a diferentes necessidades de adaptação ou condições de condução. Desde a necessidade de direção hidráulica (F) até a obrigatoriedade do uso de capacete de segurança com viseira protetora sem limitação de campo visual (V), cada letra oferece uma informação valiosa sobre a capacidade e as restrições do motorista.

Observações

Adicionalmente, no campo de “Observações”, também podem aparecer conjuntos de três letras, que indicam as habilidades específicas do condutor. Por exemplo, “EAR” significa “Exerce Atividade Remunerada”, que é atribuído a motoristas profissionais como caminhoneiros, motoboys ou condutores de aplicativos de transporte. “ACC”, por outro lado, é a sigla para “Autorizado a Conduzir Ciclomotor”, que habilita a condução de veículos de duas ou três rodas com motor de até 50 cilindradas.

Há também siglas que identificam motoristas habilitados a transportar produtos perigosos (HPP), estudantes (HTE), passageiros em transporte coletivo (HTC) e veículos de emergência (HTVE). A CNH pode ainda conter autorizações para mototaxistas (MTX) e motofretistas (MTF).

A compreensão dessas siglas na CNH é fundamental para a segurança no trânsito, pois permite que as autoridades de trânsito e os próprios condutores entendam melhor suas limitações e habilidades, contribuindo para uma condução mais responsável e segura. Além disso, o conhecimento dessas informações pode ser crucial em situações de emergência, permitindo uma ação mais precisa e adequada das autoridades e dos serviços de saúde.

