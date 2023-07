Como fazer renda extra em agosto? 15 ideias comprovadas

Com o país passando por uma crise nos últimos anos, não foram poucas as pessoas que se viram diante da necessidade de fazer renda extra para conseguir se manter mensalmente.

Seja por conta da perda de um emprego, pela redução do salário ou pela simples necessidade de mais dinheiro no fim do mês, a renda extra em questão sempre foi e continuará sendo bem-vinda, sendo que algumas podem exigir um investimento inicial.

Há aquelas que podem ser mais complexas, também, mas, de certa forma, dezenas de opções de fazer renda extra realmente são confiáveis e costumam dar um bom retorno, assim como as que serão apresentadas neste artigo.

Fazer renda extra pode ser mais fácil do que parece | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A grana extra nem sempre é óbvia

Antes de saber exatamente quais são as formas de conseguir mais dinheiro todos os meses, vale a pena frisar que nem toda opção de renda extra é óbvia. E, “no fundo”, é preciso que cada pessoa reflita a respeito do que gosta e, também, em formas de ser útil.

A verdade, de modo geral, é que existem várias formas de conseguir mais dinheiro, então não vale a pena se prender às ideias tradicionais: é preciso ser criativo e explorar todas as opções.

Inclusive, a internet pode ser uma ótima aliada neste processo, uma vez que conta com diversos espaços nos quais os internautas trocam dicas e informações a respeito de como fazer mais renda.

Opções para começar a fazer renda extra no mês de agosto

Entre todas as opções que existem no que diz respeito a conseguir ter mais dinheiro todos os meses, existem 15 que merecem ser citadas neste conteúdo.

E as opções em questão são:

1. Aprender sobre investimento e de fato começar a investir;

2. Fazer doces para vender, a exemplo dos famosos brigadeiros;

3. Abrir um brechó para vender roupas e objetos próprios ou de outras pessoas;

4. Dar aulas particulares sobre algo que domina, como inglês, matemática ou violão;

5. Trabalhar nos finais de semana fazendo entregas por aplicativo;

6. Alugar um quarto que esteja sem uso em casa, gerando renda com turistas, por exemplo;

7. Se tornar um afiliado, dentro das diversas plataformas que existem no mercado digital;

8. Trabalhar como motorista particular ou mesmo como motorista de aplicativo;

9. Abrir uma loja virtual para vender algo com o que tem afinidade (até mesmo o brechó acima citado pode ser virtual);

10. Passear com os cachorros dos vizinhos ou de outras pessoas do bairro;

11. Fazer artesanatos, como velas, para vender;

12. Trabalhar como redator freelancer, criando textos para blogs e outros canais digitais;

13. Trabalhar como social media, gerenciando as redes sociais de negócios diversos;

14. Prestar consultoria online sobre assuntos como finanças e marketing;

15. Trabalhar como assistente virtual.

Obviamente, como já citado, estas são apenas 15 opções para fazer renda extra: existem muitas outras, mas ao escolher muito bem na lista acima já dá para começar a ter mais dinheiro no mês de agosto.

A dica é escolher o que mais tem afinidade, fazer um bom planejamento financeiro e de fato se esforçar.

