Quando o Vale Gás de agosto será pago aos brasileiros?

A cada dois meses, o Vale-Gás é depositado na conta de todos os inscritos regulares e que fazem o uso do benefício através do Cadastro Único. Sabendo que neste mês de julho não houve repasse do auxílio, no mês de agosto o Vale-gás está de volta, alegrando então milhares de famílias. No entanto, o que muitos não sabem é quem irá receber o benefício inicialmente.

Todas as parcelas do Vale-Gás são pagas com o repasse de outro benefício social: o Bolsa Família.

Mensalmente, as famílias recebem, no mínimo, R$600,00, o que pode ou não ser acrescido de adicionais especiais do governo. Assim, quem tem direito ao programa, também tem direito ao vale-gás.

Veja como será o calendário:

Número final do NIS 1 – 18 de agosto – primeiro a receber;

Número final do NIS 2 – 21 de agosto;

Número final do NIS 3 – 22 de agosto;

Número final do NIS 4 – 23 de agosto;

Número final do NIS 5 – 24 de agosto;

Número final do NIS 6 – 25 de agosto;

Número final do NIS7 – 28 de agosto;

Número final do NIS 8 – 29 de agosto;

Número final do NIS 9 – 30 de agosto;

Número final do NIS 0 – 31 de agosto.

Vale-gás mais adicionais em agosto

Além do benefício do vale-gás em agosto, as famílias beneficiárias do Bolsa Família podem receber ainda outros adicionais especiais no programa.

São eles:

R$ 150 para crianças de até seis anos;

R$ 50 para adolescentes entre 12 e 18 anos;

R$ 50 para gestantes e lactantes.

É importante saber que para cada categoria acima existem regras específicas para o repasse, como manter as crianças com a caderneta de vacinação atualizada; exames pré-natal e nutricional em dia para gestantes e lactantes e manter os jovens em instituições de ensino.

Fique atento às alterações na data de pagamento.

O Auxílio Gás é o programa do Governo Federal criado para diminuir o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda.

Originalmente, o benefício do Programa Auxílio Gás será pago no limite de 1 (um) benefício por família beneficiária, em meses alternados, no valor de R$52,00 (cinquenta e dois reais), que representa 50% (cinquenta por cento) da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg (treze quilogramas) de gás liquefeito de petróleo (GLP). Desde janeiro de 2023, foi instituído o pagamento do adicional de 50% no valor do benefício, ampliando a proteção às famílias atendidas. Assim, o Auxílio Gás repassa desde então, a cada dois meses, o valor integral do botijão de gás, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As datas dos repasses seguem o calendário do Bolsa Família.

