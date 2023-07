WhatsApp lança recurso para conversar com “estranhos” em modo anônimo

Modo anônimo do WhatsApp? Muitas vezes, na comunicação digital, nos deparamos com a necessidade de enviar uma mensagem para alguém que não está registrado em nossa agenda de contatos. Se você usa o WhatsApp e já teve essa demanda, há uma nova atualização no aplicativo que torna essa tarefa mais simples e direta. A funcionalidade permite iniciar uma conversa apenas digitando o número do telefone na barra de busca do aplicativo, uma grande melhoria para o contato com indivíduos temporários.

O WhatsApp agora permite conversar com um anônimo, mesmo que não esteja em sua lista de contatos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Conversando com um anônimo no WhatsApp

Anteriormente, para iniciar uma conversa no WhatsApp com alguém que não estava na agenda do usuário, era necessário adicionar o número de telefone aos contatos do celular. No entanto, a recente modificação no aplicativo de mensagens permite que os usuários conversem diretamente, inserindo o número desejado no campo de busca, um recurso que agiliza e facilita a comunicação, principalmente em situações temporárias.

Para utilizar essa nova funcionalidade, o usuário deve seguir uma série de passos simples. Na tela inicial do aplicativo, deve-se selecionar a opção para iniciar uma nova conversa, geralmente representada por um ícone no canto superior direito. Em seguida, no campo de pesquisa, digite o número de telefone completo que deseja contatar, incluindo o código de área (DDD). É importante lembrar que, se o código de área não for inserido, o WhatsApp tentará encontrar um número que corresponda ao código de área do usuário.

Depois de inserir o número, o usuário pode iniciar a conversa, assim como faria com qualquer outro contato. Pode ser que o nome do perfil não apareça, mas a foto do contato pode ser exibida, a menos que a pessoa tenha configurado para ocultar sua foto de perfil.

Em situações em que o usuário deseja conversar com alguém que não está em sua lista de contatos pelo WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop, há também a opção de criar um link para iniciar a conversa. Este recurso só exige um navegador e pode ser realizado tanto no celular quanto no computador.

É comum que as pessoas se perguntem se podem conversar com alguém no WhatsApp sem fornecer seu número. Uma alternativa para isso é o uso de encurtadores de links, após a criação do link para o perfil do WhatsApp. No entanto, assim que a pessoa inicia a conversa, ela pode visualizar o número na página de perfil do aplicativo.

Dúvidas comuns

Outras dúvidas comuns são se é possível esconder o nome, o status de “visto por último” ou o status de “online” para contatos que não estão na lista. Atualmente, o WhatsApp não possui um recurso nativo para tornar o nome invisível, mas os usuários podem usar caracteres especiais para remover o nome do perfil e impedir que ele apareça para quem não é um contato.

Em relação ao status de “visto por último” e “online”, o aplicativo permite que os usuários ocultem essas informações por meio das configurações de privacidade. Os usuários têm a opção de ocultar a confirmação de leitura e o status de “online” para todos ou apenas para aqueles que não estão em seus contatos.

Essas alterações no aplicativo WhatsApp, embora pareçam pequenas, são fundamentais para proporcionar maior controle e privacidade aos usuários, permitindo uma comunicação mais fácil e direta com números que não estão na agenda de contatos. Assim, é possível atender a necessidades específicas de comunicação, sem comprometer a privacidade ou ter que adicionar novos números à lista de contatos do celular.

