Renegocia! Novo feirão de quitação de dívidas é anunciado e usa qualquer valor

Agora é o melhor momento para quem almeja limpar de uma vez por todas o seu nome e ficar livre de restrições no CPF. Além do programa Desenrola Brasil, o Governo acaba de lançar um novo programa que irá complementar o anterior, ele se chama Renegocia. Diferente do Desenrola, ele vai abranger toda a população brasileira, sem limitar uma faixa de renda específica. Entenda como ele deve funcionar.

Governo Federal lança nova versão do Desenrola Brasil |Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Brasil possui alto número de inadimplentes

Uma das principais preocupações do Governo, é em relação ao número exagerado de brasileiros em situação de inadimplência, ou seja, que estão com o CPF inscrito em algum órgão de proteção ao crédito, como Serasa ou SPC.

Isso é bem perigoso e não é nada saudável para a população, que acaba ficando longe da vida econômica, pois banco algum vai conceder crédito nessas condições e caso algum conceda, são com juros altíssimos.

Por conta disso, o Governo lançou dois programas exclusivos, o Desenrola Brasil e o Renegocia, ambos possuem nomes distintos, mas a finalidade é idêntica, isto é, livrar os brasileiros de dívidas.

Como vai funcionar o Renegocia?

Agora, será possível que os brasileiros procurem órgãos de defesa do consumidor, estaduais e municipais, para negociar as dívidas com empresas. A ação começou no dia 24 e vai durar até o dia 11 de agosto.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, salientou acerca do programa e se mostrou bem esperançoso com a medida: “Estamos começando hoje [segunda-feira] o mutirão de renegociação de dívidas”

Em todo o Brasil, há cerca de 250 Procons estaduais e municipais que aderiram ao Renegocia. O mutirão é uma ação pontual, mas caso dê bons frutos, posteriormente, pode acontecer novamente.

Renegocia e Desenrola são iguais?

Não, não são iguais, mas a finalidade é praticamente a mesma. As principais diferenças são:

Renegocia: não há um limite de valor para que a dívida seja renegociada, tampouco uma renda máxima do consumidor, além que irá abranger outras dívidas, além das bancárias. Só não será assistido pelo programa dívidas com pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário, essas pendências não podem ser repactuadas.

Desenrola Brasil: O Desenrola Brasil atende os brasileiros a depender da sua faixa de renda, a primeira faixa compreende quem recebe até dois salários mínimos e está inscrito no CadÚnico, além disso, a dívida não pode passar de R$ 5 mil, já a faixa 2 atende os inadimplentes que recebem até R$ 20 mil. As dívidas podem ser quitadas em parcelas a partir de 12 prestações.

Vale lembrar que a Senacon não visa apenas negociar as dívidas, ela pretende promover ações que permita que os brasileiros tenham acesso a educação financeira, para evitar que posteriormente eles sejam negativados novamente.