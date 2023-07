ABSURDO! Os 10 maiores preços da gasolina ainda assustam

Os brasileiros têm enfrentado um grande enigma nos últimos anos: qual o preço da gasolina na próxima semana? O vai e vem dos preços acaba causando transtornos para todos, principalmente, para aqueles que utilizam a gasolina em seu cotidiano, mas que ao chegarem perto das bombas, nunca sabem o que irão encontrar pela frente. E o valor da gasolina voltou a aumentar nos últimos dias, confira os estados que mais tiveram alta no combustível

Valor da Gasolina aumenta e deixa condutores preocupados, confira |Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Qual a razão desses aumentos consecutivos?

No ano passado, por alguns meses, o valor da gasolina havia sido reduzido, por conta de algumas manobras do Governo Federal a fim de diminuir e zerar os principais tributos que incidiam na gasolina. Mas neste ano, com a volta dos tributos, o valor voltou a aumentar.

Em Junho, na última semana, uma medida provisória entrou em vigor e as cobranças integrais dos impostos voltaram, tanto o PIS quanto o Cofins. Antes disso, a decisão dos estados também teve um grande impacto no valor.

Isto é, eles haviam decidido que iriam adotar uma alíquota única de R$ 1,22 por litro para o ICMS. Por conta disso, os principais combustíveis tiveram uma alta em seus valores, de acordo com a ANP.

Preço médio da gasolina chegou em R$ 5,67

Na primeira semana do mês de Julho, o valor médio da gasolina chegou ao patamar de R$ 5,67. O valor representa um aumento de R$ 0,31 em relação à semana anterior. Lembrando que a depender do estado, o valor da gasolina pode variar, tanto para mais quanto para menos.

No topo da lista, a gasolina que possui o valor mais alto é a do Acre, que custa em média R$ 6,37 ao passo que a mais em conta é a do Amapá, que possui um valor médio de R$ 5,38. Confira a lista completa:

1º Acre — R$ 6,39

2º Amazonas — R$ 6,29

3º Ceará — R$ 5,92

4º Espírito Santo — R$ 5,89

5º Bahia — R$ 5,82

6º Alagoas — R$ 5,70

7º Distrito Federal — R$ 5,66

8º Goiás — R$ 5,64

9º Maranhão — R$ 5,48

10º Amapá — R$ 5,30

Impacto do valor da gasolina na economia

Quando os combustíveis aumentam, tudo aumenta, já que no Brasil, as rodovias ainda é o principal meio de escoamento de produtos para as demais regiões do país, então, se a logística fica mais cara, quem paga a conta é o consumidor.

Além disso, a inflação também acaba aumentando, já que sempre, os valores são repassados aos clientes. Então, as pessoas terão maior dificuldade em comprar itens básicos para a sobrevivência.

Basicamente, significa que com mais dinheiro a pessoa acaba comprando menos coisas. Ao passo que quando a inflação diminui, com menos dinheiro é possível comprar mais coisas.

