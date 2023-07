Você usa Spotify? Planos terão reajuste inesperado

Se você é um usuário do streaming de música Spotify, já receberão notificação nos próximos dias por e-mail que o valor das assinaturas irá aumentar. O Spotify é um serviço digital que dá acesso a uma gama de músicas, podcasts e outros tipos de conteúdo. A plataforma avisou nesta última segunda-feira (24) em cerca de 53 países, incluindo o Brasil.

No Brasil, o aumento pode chegar aos 20%, a empresa ainda disse que a mudança é importante para que a companhia continua inovando, como também agregando valor tanto aos artistas e para os fãs. Lembrando que esses preços não passam por modificações há dois anos.

veja como ficarão os valores dos planos do Spotify. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais serão os novos preços dos planos Spotify?

Segundo informações que foram compartilhadas, o pacote Família é o único plano que não recebeu esses reajustes. Ou seja, eles estão pagando cerca de R$ 34,90 mensais no Brasil. Já em contrapartida, no ano de 2021 essa categoria foi a que registrou um maior aumento nos preços, aproximadamente 30%.

Os novos preços ficaram assim:

Quem escolheu o plano individual vai ter que pagar R$ 21,90. Antes esse valor era de R$ 19,90. Teve um aumento de 10%.

Quem escolheu o plano Duo vai ter que pagar R$ 27,90. Antes esse valor era de R$ 24,90. Teve um aumento de 12%.

Quem escolheu o plano universitário vai ter que pagar R$ 11,90. Antes esse valor era de R$ 9,90. Teve um aumento de 20%.

Veja também: Gêmeo do mal do ChatGPT invade bancos e e-mails; conheça o WormGPT

Usuários serão notificados por e-mail

Conforme as informações do Spotify, os usuários vão ser notificados por e-mail sobre essa alteração de preços e terão um período de 30 dias de carência antes desses novos valores serem aplicados. Lembrando que aqueles que estiverem no período de teste ainda vão desfrutar um mês com o preço antigo.

Assim que encerrar o período de teste, os usuários vão ter que pagar o novo valor estipulado. Devemos ressaltar que a pessoa que não deseja pagar esses novos valores poderá cancelar os pacotes e optar pela versão grátis do aplicativo, que tem os anúncios, porém é mais importante lembrar que o cancelamento precisa ser efetuado antes da cobrança seguinte.

O Spotify é uma plataforma que desde o seu lançamento fez sucesso, principalmente entre os jovens. Dentro da plataforma tem como escolher playlists com diversos gêneros musicais diferentes, e isso que chamou atenção pela sua praticidade.

Veja também: 1990 está de VOLTA! Sony revela novo Walkman que dá acesso ao Spotify