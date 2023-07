Usuários do TikTok não acreditam NESTA novidade da plataforma

Nos últimos meses, começou uma espécie de “corrida digital” para superar o Twitter, isso aconteceu por conta da mudança na administração da rede social em questão, ele realizou algumas mudanças que deixou os seus usuários insatisfeitos. Pensando nisso, o TikTok acaba de anunciar uma incrível novidade que promete entreter ainda mais os seus usuários e quem sabe, competir com a rede social do bilionário Elon Musk, confira.

TikTok lança incrível novidade

A plataforma de vídeos curtos chegou no Brasil há pouco tempo, mas já ganhou o coração de todos. Qualquer pessoa é capaz de ficar horas dentro do aplicativo assistindo os vídeos curtos disponibilizados. Eles, em sua maioria, são cativantes e instigam o usuário a visualizá-los cada vez mais.

Agora, uma atualização foi anunciada, além de ter os vídeos curtos como sua principal funcionalidade, agora, será possível postar atualizações em texto, de maneira análoga ao que já ocorre atualmente no Twitter.

Vale lembrar que não é apenas o Twitter que usa o estilo de postagem em questão, o Threads também lançou um sistema bastante parecido.

Todos vão conseguir usar a nova funcionalidade?

Sim, ela será liberada para todos. O formato também é bem parecido com os stories do Instagram. Já que os usuários podem mudar vários elementos gráficos, como cor, aparência, fonte do texto e até mesmo adicionar alguma música.

O limite de caracteres dessas atualizações é de 1000, isso visa garantir a objetividade de todas as mensagens, já que textos longos acabam cansando os usuários.

Além disso, os demais usuários irão poder interagir com a atualização de texto, será possível curtir, costurar, duetar e comentar. Por conta disso, a expectativa é que a nova função aumente ainda mais o uso do aplicativo.

TikTok anuncia regras mais rígidas

Com tamanha popularidade, é comum que a rede social comece a ser cobrada acerca de publicações falsas ou que use deepfakes para espalhar notícias falsas e sujar a imagem de terceiros. Deepfakes, para quem não sabe, é uma espécie de vídeo que usa o rosto de alguém e ele fala algo que não condiz com o seu real pensamento.

Regras inerentes a conteúdos para menores também estão ficando ainda mais rígidas, para evitar que esse público contemple conteúdos inadequados, vídeos sobre perda de peso e cirurgias plásticas estão ficando cada vez mais longe da faixa etária.

Desde que a rede social começou a monetizar seus vídeos, ficou ainda mais fácil ter uma renda extra com o aplicativo. Em contrapartida, as políticas de direitos autorais também ficaram mais rígidas, para garantir a privacidade de todos e conteúdos de qualidade na plataforma.