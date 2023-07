R$ 1 BILHÃO do Pis/Pasep ainda não foi sacado! Você pode ter dinheiro a receber

Todos os anos, o Governo paga para os trabalhadores formais o abono salarial, que possui o valor máximo de 1 salário mínimo vigente. Basicamente, é um dinheiro “de graça”. Entretanto, por incrível que pareça, milhares de trabalhadores acabaram esquecendo de sacar ou simplesmente não sabiam da existência do valor, devido a isso, atualmente, há cerca de R$ 1 bilhão guardado esperando os seus donos, confira se você possui valores a receber e não sabe.

Tem quase R$ 1 bilhão esperando por trabalhadores, veja se você tem direito |Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quantas pessoas ainda não receberam o benefício?

Até agora, quase 1 milhão de trabalhadores que deveriam receber o abono Pis/Pasep ainda não foram sacar os valores, ao todo, o montante ultrapassa os R$ 1 bilhão. O valor em questão ainda está guardado esperando os titulares, mas o prazo é limitado.

O último lote de pagamento foi disponibilizado no último dia 17, mas quem quiser sacar os valores, têm até o dia 28 de dezembro, caso o prazo se finde, o procedimento para obter os valores esquecidos será outro.

O esquecimento pode ter ocorrido por vários motivos, falta de informação ou até mesmo por conta que durante a pandemia, o trabalhador acabou achando que não seria depositado valor algum.

Como consultar o abono pela internet?

A consulta pode ser feita pela internet, diretamente pela plataforma Gov.Br ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Pelos dois canais citados é possível averiguar se há dinheiro para receber ou não.

O PIS é voltado para trabalhadores formais do setor privado, ao passo que o Pasep é voltado para os servidores públicos. A data de pagamento também muda, enquanto no Pis usa-se o mês de aniversário, no Pasep, usa-se o número final de inscrição.

Para ter direito ao valor, é preciso que no ano-base o cidadão tenha trabalhado pelo menos 30 dias, com a carteira assinada, além disso, sua renda média não pode ultrapassar os dois salários mínimos.

Como sacar o abono?

Caso o trabalhador tenha o cartão do cidadão, pode usá-lo para efetuar o saque do Pis nas loterias ou em caixas eletrônicos da Caixa. Também é possível receber o valor indo até uma agência presencialmente. Lembrando que deve-se portar um documento oficial com foto.

Já no caso do Pasep, o valor pode ser sacado pela conta corrente ou poupança do trabalhador, caso ele queira receber em outra instituição financeira, também é possível, basta transferir o valor para a conta em questão.

Por fim, é importante lembrar que o abono 2023 está usando como referência o ano-base 2021, já que no ano em questão, não houve pagamentos, devido a crise sanitária que foi causada pela pandemia, onde várias empresas acabaram quebrando e a crise econômica aumentou ainda mais.