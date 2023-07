Este é o RISCO oculto do ciclismo para homens; confira

Está se tornando cada vez mais comum a adoção de hábitos saudáveis na vida das pessoas, para que elas melhorem sua saúde e aumentem a longevidade. E a prática de esportes é uma das melhores maneiras de fazer com que isso aconteça. Um dos esportes mais procurados pelas pessoas, é o ciclismo por vários motivos, todavia, a prática constante pode ocasionar um sério risco para os homens, entenda.

Entenda quais os riscos ocultos do ciclismo | Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay

Risco oculto está presente na prática do ciclismo

Pedalar é um ótimo exercício físico, tanto para manter a saúde do corpo quanto da mente, já que durante os longos percursos, é possível contemplar paisagens diferentes e conhecer novas pessoas. Mas a prática dessa atividade, sobretudo para os homens, pode causar sérios danos à saúde.

Isto é, em alguns casos, os homens acabam desenvolvendo inflamação na próstata e quem já passou pela experiência, garante, que é uma dor traumatizante. A boa notícia é que isso ocorre geralmente com pessoas que praticam o esporte por mais de 5 horas diárias.

Um especialista no assunto comentou sobre o tema: “A próstata é um órgão bastante protegido, do ponto de vista anatômico. Desta forma, os traumas prostáticos são raros. No entanto, em esportes que envolvem a compressão perineal repetida, como o ciclismo, as estruturas no entorno do órgão tornam-se passíveis de fenômenos inflamatórios”

Deve haver um equilíbrio

Parece meio redundante falar sobre bicicleta e equilíbrio, já que ambos estão interligados. Mas além do equilíbrio para manter-se na bicicleta, é preciso ter para que a prática seja saudável também. Para isso, sempre é bom ficar atento à distribuição do peso.

Já que na maioria das vezes, as causas da inflamação na próstata, ocorre por conta disso, pois o peso não está distribuído da maneira correta. Isso também pode acontecer por conta que a bicicleta não é adequada para a altura do usuário.

“Esta sobrecarga pode levar a inflamação crônica com encarceramento do nervo pudendo (que é um nervo localizado junto à próstata), gerando dores bastante incômodas. Quando esta atividade inflamatória se intensifica, podem ocorrer alterações na composição do sêmen, com aumento de leucócitos (que são células típicas da inflamação), o que pode tornar o ambiente seminal prejudicial ao bom funcionamento do espermatozoide”, explica o especialista.

Ciclismo ainda é considerado um excelente esporte

Embora tenha os riscos de desenvolver inflamação na próstata, o ciclismo ainda é um excelente esporte para ser praticado, até mesmo por conta que os casos de inflamação são bem raros, basta que a pessoa seja consciente e respeite suas limitações.

O uso de equipamentos de segurança também ajuda bastante, como também uma bicicleta adequada ao corpo de cada pessoa e o uso de shorts mais reforçados.

Sempre que puder, é interessante ter o acompanhamento de algum profissional, pelo menos no início da jornada, como tudo na vida, começa pelo alicerce.