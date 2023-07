5 títulos do Prime Video que você tem que assistir AGORA

Se você está procurando por algo para assistir hoje, não deixe de conferir a emocionante lista de novidades disponíveis no catálogo do streaming da Amazon! A semana promete ser repleta de surpresas no Prime Video, com lançamentos imperdíveis de filmes e séries que certamente agradarão aos assinantes. Um destaque especial é a estreia tão aguardada da série brasileira intitulada “Novela”.

Foto: divulgação

Sobre as produção da Amazon

Vale mencionar que grande parte das produções dessa lista já estreou no último domingo, dia 23, o que significa que há uma infinidade de conteúdos incríveis prontos para serem desfrutados. Então, não perca tempo e já se acomode confortavelmente debaixo das cobertas, pois uma maratona empolgante aguarda por você.

O catálogo do Prime Video é uma verdadeira mina de tesouros para os amantes de entretenimento, oferecendo uma diversidade de gêneros e histórias cativantes. Com uma ampla seleção de filmes e séries disponíveis, a experiência de assistir aos novos lançamentos certamente será emocionante e envolvente.

Portanto, prepare-se para se encantar com as novas produções e aproveitar horas de diversão e entretenimento. Não perca a chance de descobrir novas narrativas, personagens fascinantes e tramas emocionantes, tudo isso na comodidade de sua casa. Aproveite o melhor do streaming da Amazon e desfrute de momentos inesquecíveis de cinema e televisão.

As recomendações

A seguir, apresentamos a lista contendo as sinopses, datas de lançamento e trailers de cada produção. Não perca a oportunidade de aproveitar ao máximo essa seleção!

Venom: Tempo de Carnificina

Data de estreia: Já disponível

Nessa emocionante trama, o jornalista Eddie Brock procura por sua próxima grande reportagem e consegue uma entrevista exclusiva com Cletus Kasady, um assassino no corredor da morte. Porém, as coisas tomam um rumo inesperado quando Cletus descobre o segredo de Eddie e acaba se tornando o hospedeiro de Carnificina. Prepare-se para uma história repleta de ação e suspense, onde os destinos desses personagens colidem de maneiras surpreendentes!

007: Sem Tempo para Morrer

Data de lançamento: já disponível

O filme foi lançado em 2021 e chegou ao catálogo do Prime Video em 23 de julho. Nesta emocionante trama, uma missão de resgate de um cientista sequestrado se revela muito mais complexa e traiçoeira do que o agente James Bond esperava. Agora, ele se vê no encalço de um misterioso vilão que possui uma tecnologia perigosa capaz de causar estragos inimagináveis. Prepare-se para se envolver em uma aventura eletrizante repleta de ação, suspense e reviravoltas surpreendentes com o icônico espião 007!

Belas Maldições (2ª Temporada)

Data de estreia: 28 de julho

Nesta nova temporada, a série continuará aprofundando a estranha e envolvente amizade entre Aziraphale, um angelical negociante de livros raros, e Crowley, um demônio que vive à velocidade da luz. Os espectadores serão levados a uma jornada emocionante e repleta de aventuras enquanto acompanham as tramas e desventuras desses personagens únicos. Não perca essa oportunidade de mergulhar em um universo fascinante, recheado de comédia, fantasia e momentos surpreendentes. A amizade improvável entre um anjo e um demônio promete proporcionar muitos momentos divertidos e cativantes nesta nova temporada de “Belas Maldições”. Esteja preparado para rir, se emocionar e se envolver com essa história repleta de magia, humor e intrigas sobrenaturais. O dia 28 de julho será um momento imperdível para todos os fãs dessa série envolvente!

Amor(es) Verdadeiro(s)

Data de lançamento: já disponível

O filme foi lançado no último domingo, dia 23, e traz a emocionante história de Emma, que vivia um romance perfeito ao lado de Jesse, até que a felicidade deles foi abruptamente interrompida por um acidente que fez Jesse desaparecer. Anos se passaram, e Emma está prestes a se casar com Sam, pronta para recomeçar sua vida. No entanto, um telefonema inesperado muda tudo: Jesse está vivo!

Prepare-se para uma montanha-russa de emoções enquanto acompanhamos a jornada de Emma, Jesse e Sam nesse triângulo amoroso repleto de escolhas difíceis e dilemas emocionais. O filme promete explorar temas como o verdadeiro significado do amor e a importância de seguir o coração. Não perca a chance de se envolver com essa narrativa envolvente e descobrir como o destino pode tecer os fios do amor de formas inimagináveis. Já disponível no catálogo, “Amor(es) Verdadeiro(s)” promete ser uma experiência cinematográfica inesquecível e cheia de surpresas!

Novela (1ª Temporada)

Data de lançamento: já disponível

