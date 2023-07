Não é Desenrola Brasil! Novo mutirão para quitar dívidas foi liberado pelo governo

O governo federal, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), lançou o mutirão do programa Renegocia. Essa ação propõe a liquidação de dívidas em atraso junto às empresas credoras.

A ação do programa Renegocia é iniciada pouco após o começo do Desenrola, que também promove a renegociação de contas atrasadas no país. A principal diferença entre eles é que, no caso do mutirão, não existe limite de renda ou valor máximo de dívida a ser negociado. Fora isso, a nova ação abrange diferentes setores e não apenas as instituições financeiras, como o Desenrola.

Quite suas dívidas de forma fácil e rápida. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Mutirão Renegocia: como vai acontecer?

O governo federal informou que qualquer consumidor que tenha dívida em atraso pode participar do mutirão Renegocia. Lembrando que não importa qual é o valor do débito, nem a renda do consumidor.

Dessa maneira, contas em atraso junto às empresas de telefonia ou energia, bancos, e demais credores poderão ser renegociadas. No entanto, vale salientar, que ficam de fora débitos com pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário.

Como renegociar dívidas?

Os interessados em renegociar as dívidas devem buscar atendimento presencial nos órgãos de defesa do consumidor de todo o país, como Procons, Defensoria Pública, Ministério Público e associações. No local escolhido, o consumidor deverá apresentar documentação pessoal e os contratos das dívidas.

Também será possível apresentar outros documentos que provem a existência do débito, como faturas, por exemplo. Há ainda uma alternativa online para renegociar suas dívidas, os devedores podem fazer a operação entre os dias 24 de julho a 11 de agosto 2023.

Caso opte por participar do mutirão Renegocia via internet, será preciso:

Acessar a plataforma informada com sua conta GOV.BR prata ou ouro; Localizar a dívida que deseja negociar; Selecionar o item “Problema” e, depois, “Renegociação/parcelamento de dívida”; No campo “Descrição da Reclamação”, será preciso confirmar o objetivo de participar da ação de renegociação; Em seguida, a empresa credora vai apresentar uma proposta e a negociação seguirá pelo sistema digital.

Desenrola Brasil: saiba o que é

Antes do mutirão “Renegocia!”, o governo federal lançou o Desenrola Brasil, com o objetivo de proporcionar a renegociação de dívidas por meio do Ministério da Fazenda. Na semana passada, o programa começou excluindo débitos com os bancos em valores de até R$ 100 e disponibilizando a renegociação de dívidas em atraso para aqueles que compõe a faixa 2

