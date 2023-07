Netflix amplia o catálogo nesta semana: 8 novidades prometem muito

Prepare-se para uma enxurrada de novidades na Netflix! Entre os dias 24 e 29 de julho, terça-feira a sábado, estão chegando muitos filmes e séries imperdíveis. Com certeza, os próximos dias serão de muitas maratonas. Um dos grandes destaques é a tão aguardada 4ª temporada da série brasileira “Sintonia”.

Foto: divulgação

Sobre o catálogo da Netflix

Com uma seleção que abrange desde comédia até suspense, a plataforma tem produções para encantar todos os tipos de público. Entre elas, estão a 2ª temporada da cativante série “O Famoso Alfaiate” e a adorável comédia romântica “Felicidade para Principiantes”. Prepare a pipoca e aproveite as novidades!

Veja também: Sem Netflix, Prime Video ou Disney+? Tudo bem! Dá para ter streaming de graça

As recomendações

Agora, confira a lista completa abaixo e não perca a oportunidade de fazer uma maratona nos próximos dias!

The Witcher (3ª Temporada – Volume 2)

Data de estreia: 27 de julho

Embora o destino tenha unido Geralt e Yennefer, os perigos que enfrentam tentam a todo custo separá-los. Agora, eles estão empenhados em proteger Ciri enquanto o Continente é consumido pela guerra. Prepare-se para mergulhar em uma trama repleta de ação, aventura e reviravoltas emocionantes!

Sintonia (4ª temporada)

Data de estreia: 25 de julho

Após passarem por um incidente marcante, Nando, Rita e Doni se veem obrigados a trilhar caminhos distintos. Agora, fica a dúvida: será que sua amizade e seus relacionamentos resistirão a todos os desafios que virão pela frente?

Paraíso

Data de estreia: 27 de julho

Nesta emocionante história, um homem fica chocado ao descobrir que sua esposa sacrificou 40 preciosos anos de sua vida para quitar uma dívida de seguro. Agora, ele embarca em uma jornada desesperada em busca de uma maneira de recuperar esse tempo perdido. Prepare-se para uma trama cativante e cheia de reviravoltas que irá prender sua atenção até o final!

Felicidades para Principiantes

Data de estreia: 27 de julho

A história acompanha Helen, que recentemente passou por um divórcio doloroso. Em busca de recomeço, ela decide se juntar a um grupo de desconhecidos em um curso de sobrevivência, na esperança de aprender a viver e amar novamente. Será uma jornada inspiradora, cheia de descobertas e lições valiosas sobre a vida e o amor. Não perca essa tocante narrativa que promete mexer com suas emoções!

D.P Dog Day (2ª Temporada)

Data de estreia: 28 de julho

Após passarem por uma tragédia, Jun-ho e Ho-yeol retornam à missão de capturar mais desertores militares. Contudo, ao se embrenharem nessa tarefa, eles se deparam com perigos totalmente inesperados. Prepare-se para uma trama cheia de adrenalina, desafios e reviravoltas surpreendentes. Essa temporada promete trazer ainda mais emoções e dilemas para os protagonistas!

O Famoso Alfaiate (2ª Temporada)

Data de estreia: 28 de julho

Nesta sequência empolgante, Peyami se depara com desafios ainda maiores, especialmente quando sua amizade com Dimitri é colocada à prova. Enquanto isso, Esvet encontra-se passando mais tempo na casa de Mustafa, e uma nova mulher surge em sua vida, trazendo novas reviravoltas. Prepare-se para acompanhar as surpresas e reviravoltas que aguardam esses personagens cativantes nesta temporada!

No Ritmo da Fé

Data de estreia: 29 de julho

A trama começa com um assalto que muda completamente o rumo da vida de uma jovem. Em meio a esse cenário turbulento, ela se depara com um encontro inesperado que a leva a embarcar em uma jornada única de autodescoberta, música e um profundo despertar espiritual. Prepare-se para se emocionar e se inspirar com essa história envolvente e cheia de significado!

Capitão Fall (1ª Temporada)

Data de estreia: 28 de julho

A história gira em torno de um capitão ingênuo que, por uma reviravolta do destino, se vê no comando de um cruzeiro. Contudo, ele acaba se tornando o bode expiatório perfeito em um esquema de contrabando. Prepare-se para muitas situações cômicas e divertidas enquanto acompanhamos as trapalhadas desse capitão em uma série repleta de surpresas e risadas garantidas!

Veja também: Com fim do compartilhamento de senhas, Netflix acumula 6 milhões de novos assinantes