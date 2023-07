TikTok tem nova forma de realizar postagem; entenda

Uma empolgante e emocionante adição surgiu no TikTok, a popular plataforma de compartilhamento de vídeos curtos. Além dos vídeos e sequências de fotos, os usuários agora têm a possibilidade de desfrutar de uma nova funcionalidade – a capacidade de postar atualizações baseadas em texto. Essa nova funcionalidade permitirá que os usuários se expressem de forma mais detalhada e criativa, possibilitando compartilhar pensamentos, histórias e informações diretamente por meio de texto.

Agora, além dos vídeos cativantes, a plataforma oferece uma maneira adicional de interagir e se conectar com o público, explorando diferentes formas de comunicação.

Com essa atualização, o TikTok busca diversificar ainda mais a experiência do usuário, oferecendo uma variedade de formas para expressar sua criatividade e compartilhar conteúdo significativo com a comunidade. A funcionalidade de atualizações baseadas em texto pode ser uma ferramenta poderosa para compartilhar ideias, criar discussões e estabelecer conexões ainda mais profundas entre os usuários.

A inclusão dos posts em formato de texto traz à mente estratégias semelhantes adotadas por outras plataformas, como Threads do Meta, que buscam competir com o Twitter.

Como funcionam os posts?

De forma visual, os novos posts em formato de texto do TikTok lembram muito as famosas histórias do Instagram. Os usuários agora têm a liberdade criativa de adicionar cores de fundo, personalizar a aparência do texto e até mesmo incluir música e adesivos para tornar seus posts ainda mais atrativos. Essa funcionalidade de posts textuais vem com um limite de 1000 caracteres, o que encoraja a concisão nas publicações.

O que torna essa adição ainda mais emocionante é que os outros usuários podem interagir com esses posts de texto de maneira similar ao que fazem com os vídeos. Eles podem costurar, duetar e deixar seus comentários animados, criando uma experiência interativa e envolvente. Essa dinâmica de interação promete ampliar significativamente a experiência de compartilhamento e comunicação na plataforma.

Ao adotar essa funcionalidade inspirada nas histórias do Instagram, o TikTok busca oferecer mais opções criativas para os usuários se expressarem e se conectarem com a comunidade. A inclusão desses posts em formato de texto reflete uma estratégia para manter a plataforma relevante e competitiva em um cenário onde outras redes sociais também estão ampliando suas funcionalidades.

Essa novidade certamente adiciona um elemento extra de diversão e criatividade à experiência do TikTok, permitindo que os usuários explorem diferentes maneiras de compartilhar suas ideias, pensamentos e histórias. Com essa funcionalidade, o TikTok continua a ser um ambiente vibrante e emocionante para todos os seus usuários.

TikTok impões limites para certos conteúdos

O TikTok fez um importante anúncio sobre novas regras visando proteger os jovens menores de idade, impedindo a circulação de conteúdos inapropriados. Entre os conteúdos banidos estão publicações relacionadas à perda de peso e cirurgias estéticas, que podem ter um impacto negativo na saúde e autoestima dos adolescentes.

Além disso, a empresa está se dedicando a aprimorar os cuidados relacionados às eleições, buscando evitar a disseminação de informações falsas e garantindo um ambiente mais seguro para o debate político. Para combater o problema das deepfakes, que são conteúdos manipulados e não reais, o TikTok vai reduzir o alcance de mídias sintéticas, especialmente aquelas que envolvem a troca de rostos de pessoas em imagens.

Essas medidas refletem o compromisso do TikTok em garantir a segurança e bem-estar dos seus usuários, especialmente dos mais jovens, que são mais vulneráveis à exposição de conteúdos prejudiciais. Ao restringir o acesso a informações enganosas e conteúdos manipulados, a plataforma busca criar um ambiente mais autêntico e confiável para seus usuários.

Essas mudanças são parte de um esforço contínuo do TikTok para promover uma experiência positiva e responsável para todos os seus usuários. A empresa está atenta às preocupações dos pais e responsáveis, bem como das autoridades, e está trabalhando constantemente para aprimorar suas políticas e tecnologias de moderação de conteúdo.

Com essas novas regras, o TikTok reafirma seu compromisso em ser uma plataforma segura e respeitosa, onde a criatividade pode florescer sem prejudicar a saúde e bem-estar dos usuários, especialmente os mais jovens.

