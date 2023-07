Bolsa Família está disponível no WhatsApp; veja como utilizar

O programa Bolsa Família é um programa do Governo Federal que tem como objetivo proporcionar a transferência direta de renda para famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país. Essa iniciativa tem como finalidade combater a fome e a desigualdade social, visando melhorar as condições de vida dos beneficiários.

Para tornar o acesso às informações do programa ainda mais simples, a Caixa Econômica Federal agora oferece a opção de verificar o Bolsa Família por meio do WhatsApp. Essa nova funcionalidade permite que os beneficiários consultem o valor do pagamento, o calendário de pagamentos e recebam orientações sobre como utilizar o Caixa Tem, a plataforma utilizada para o pagamento do benefício.

Como utilizar o WhatsApp para consultar o Bolsa Família.

A Caixa Econômica Federal, simplificou o processo de consulta do Bolsa Família ao permitir a consulta através do WhatsApp. Para utilizar essa nova funcionalidade, é necessário adicionar o número 0800 104 0104 à sua lista de contatos no celular e iniciar uma conversa pelo aplicativo de mensagens.

Dessa forma, você terá acesso a informações sobre o programa social, instruções sobre como usar o Caixa Tem e a oportunidade de verificar o calendário de pagamentos.

Além disso, o WhatsApp também oferece um guia com orientações sobre como utilizar os serviços e aplicativos da Caixa. Essa facilidade de acesso às informações é fundamental para garantir que os beneficiários do Bolsa Família possam ter todas as informações necessárias de forma rápida e prática.

Atendimento do Bolsa Família, chega no WhatsApp. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Montante do Bolsa Família em 2023

Quanto ao montante do programa Bolsa Família para o ano de 2023, o valor base é de R$142,00 por pessoa, totalizando um mínimo de R$600,00. Além disso, são acrescidos R$150,00 para cada criança de até 6 anos e R$50,00 para cada membro da família entre 7 e 18 anos, ou para gestantes.

Essa garantia de pelo menos R$600,00 mensais para cada família beneficiada, somada aos valores adicionais.

Com base na legislação aprovada, ficou estabelecido um valor mínimo de R$600,00 para o Bolsa Família em 2023, com acréscimo de R$150,00 por criança de até 6 anos e acréscimo de R$50,00 por pessoa entre 7 e 18 anos ou gestante.

Quem tem direito ao Bolsa Família em 2023

As diretrizes para quem tem direito ao programa em 2023 são as seguintes: a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e estar em situação de pobreza ou extrema pobreza, com dados cadastrais atualizados nos últimos 2 anos. Famílias em situação de extrema pobreza têm renda per capita mensal de até R$105,00 enquanto famílias pobres têm renda per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210.

