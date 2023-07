ESTES celulares serão BANIDOS do WhatsApp na próxima semana

Celulares que deixarão de ter acesso ao WhatsApp – Os usuários do WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais utilizadas em todo o mundo, podem estar prestes a enfrentar uma grande mudança. A empresa anunciou recentemente que uma atualização programada para 1º de agosto de 2023 deixará diversos modelos de smartphones sem suporte. Para aqueles cujos aparelhos serão afetados, a notícia acendeu um alerta: será necessário agir para evitar a perda de informações importantes ou mesmo a interrupção do uso do aplicativo.

WhatsApp vai parar nestes celulares

O anúncio do WhatsApp repercutiu de maneira intensa na comunidade de usuários, principalmente entre aqueles que possuem modelos de celulares de marcas como Samsung, Huawei, Sony e LG. A partir de 1º de agosto de 2023, esses aparelhos deixarão de receber suporte e atualizações do aplicativo, o que significa que seus proprietários não poderão continuar utilizando o WhatsApp em seus dispositivos após essa data.

A falta de suporte e atualizações para esses modelos suscita preocupações relevantes em relação à segurança e privacidade das conversas e dados pessoais dos usuários afetados. Isso ocorre porque a manutenção constante e a implementação de novos recursos de segurança são aspectos cruciais para proteger as informações armazenadas e transmitidas através do aplicativo. Nesse cenário, os usuários desses modelos devem tomar medidas para preservar suas informações e considerar alternativas de comunicação seguras.

Para aqueles que possuem um dos modelos de celular que serão excluídos do suporte do WhatsApp, a recomendação é que façam um backup de suas conversas antes da data limite. Esse backup permitirá que as conversas sejam salvas na nuvem e, posteriormente, transferidas para um dispositivo compatível. Esse procedimento evitará a perda de informações e contatos importantes. Para realizar o backup, é necessário acessar as configurações do WhatsApp e procurar pela opção correspondente na seção de ajustes. Após seguir as instruções fornecidas pelo aplicativo, é crucial garantir que o backup tenha sido realizado com sucesso antes do prazo final.

Sem suporte

A partir de 1º de agosto de 2023, uma série de modelos de celulares será excluída do suporte do WhatsApp ou deixará de receber atualizações da rede social da Meta, caso possuam versões de sistemas operacionais anteriores ao Android 4.1, iOS 11 ou KaiOS 2.5.0. Essa mudança significa que os usuários desses aparelhos não poderão acessar os novos recursos e melhorias implementados pelo WhatsApp.

Entre os modelos que deixarão de ser compatíveis com o aplicativo estão vários da Samsung, incluindo o Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II e Samsung Galaxy X cover 2. Os dispositivos LG, como o LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact e LG Lucid 2, também estão na lista.

Além disso, os celulares da Huawei que serão afetados incluem o Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 e Huawei Ascend D2. Outras marcas que terão modelos excluídos do suporte do WhatsApp incluem o Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo, Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight e Archos 53 Platinum.

Para garantir a segurança e proporcionar uma experiência satisfatória para seus usuários, o WhatsApp tomou a decisão de atualizar sua plataforma e interromper o suporte para os celulares mencionados. Diante dessa nova realidade, os usuários desses aparelhos deverão buscar soluções, como a aquisição de um novo celular compatível ou a migração para outra plataforma de comunicação, caso desejem continuar utilizando o WhatsApp após 1º de agosto de 2023.

