É isso o que as pessoas inteligentes fazem antes de mandar mensagem no WhatsApp

Pense bem antes de mandar uma mensagem no WhatsApp – No intrincado mundo das relações humanas, o WhatsApp se tornou um veículo primordial para a conexão. Quer seja para estabelecer laços amorosos, profissionais, sociais ou de qualquer outro tipo, é uma ferramenta indispensável. Contudo, é igualmente um cenário onde se dá com frequência o fenômeno conhecido como “ghosting”. Para quem já passou por essa situação, este artigo traz algumas recomendações sobre como lidar com o ocorrido de forma inteligente e resiliente.

No WhatsApp, é comum enviar uma mensagem e esperar uma resposta, mas às vezes somos surpreendidos com o ghosting. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Qual a melhor forma de lidar com uma mensagem no WhatsApp?

“Ghosting” é um termo oriundo do idioma inglês, usado em uma linguagem mais informal, que define a prática de interromper abruptamente toda a comunicação e contato com outra pessoa, sem uma explicação ou aviso prévio, ignorando quaisquer tentativas de aproximação ou comunicação subsequentes da outra parte. Em termos mais diretos, “ghosting” ocorre quando alguém simplesmente para de responder suas mensagens. Se isso soa familiar, provavelmente você já se perguntou sobre como deveria reagir. Aqui estão algumas estratégias adotadas por indivíduos perspicazes para lidar com essa situação.

Primeiramente, é importante se conceder tempo e espaço. Compreensivelmente, a ansiedade pode se instalar quando alguém não responde às nossas mensagens. No entanto, saturar a outra pessoa com textos, áudios, figurinhas e emoticons contínuos pode acabar piorando a situação. Por isso, aconselha-se a dar a eles um tempo adequado para responder e evitar sobrecarregá-los com questionamentos.

Além disso, é sábio evitar suposições precipitadas, principalmente aquelas de natureza negativa. É fundamental lembrar que há inúmeros motivos legítimos para não responder prontamente a uma mensagem no WhatsApp, e que podem existir circunstâncias além do seu controle que justifiquem a falta de resposta.

Aprenda com a experiência

Outro passo fundamental é aprender com a experiência. Em vez de enxergar o “ghosting” como um fracasso pessoal, é mais produtivo considerá-lo como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. É um convite à reflexão sobre o relacionamento e possíveis sinais de alerta que podem ter sido ignorados anteriormente.

Por último, mas não menos importante, falar abertamente sobre seus sentimentos é uma atitude benéfica. Compartilhar o ocorrido com um amigo próximo ou um psicólogo pode ser uma estratégia de coping eficaz. Expressar-se e detalhar como se sentiu quando pararam de responder suas mensagens no WhatsApp é uma ação que pode auxiliar no processo de superação do “ghosting” e permitir que o episódio seja relegado ao esquecimento.

O “ghosting” é um fenômeno desagradável, mas infelizmente comum na era digital. No entanto, ao lidar com essa situação de forma proativa e reflexiva, é possível transformar uma experiência negativa em uma oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. Lembre-se, a forma como reagimos às adversidades pode revelar mais sobre nós mesmos do que as próprias adversidades.

