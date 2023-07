Golpes do Desenrola começaram no mesmo dia do lançamento; veja quais são eles

Desenrola Brasil já registra golpes – No contexto digital atual, os cidadãos precisam estar sempre alertas. Fraudes se tornaram uma ameaça constante, especialmente com o advento de novos programas governamentais. O mais recente alvo dos fraudadores é o programa Desenrola Brasil, iniciativa governamental de renegociação de dívidas. Menos de 24 horas após o lançamento do programa, golpes já começaram a surgir, com o objetivo de roubar dados e dinheiro dos cidadãos.

Os golpes que utilizam o programa Desenrola Brasil como isca são uma ameaça aos cidadãos desprevenidos.

Golpes no Desenrola Brasil

Segundo a plataforma Site Confiável, cinco sites falsos surgiram no mesmo dia do lançamento do programa, 17 de julho. Estas páginas criminosas reproduzem as cores, logomarcas e temáticas do governo federal, enganando os cidadãos a realizarem transferências via Pix, preencherem cadastros suspeitos e executarem outras operações que comprometem a segurança de suas informações pessoais.

Os golpistas também estão utilizando fraudulentamente a imagem de bancos brasileiros. As páginas fraudulentas prometem descontos expressivos na dívida dos cidadãos e direcionam para o pagamento de boletos falsos. O dinheiro transferido, no entanto, vai diretamente para a conta dos criminosos. O cidadão, além de não ter a sua dívida sanada, ainda se torna vulnerável a novos golpes, pois suas informações pessoais podem ser utilizadas em fraudes de identidade.

O Desenrola Brasil, programa com alcance nacional que pretende beneficiar até 70 milhões de pessoas, tem sido alvo de anúncios fraudulentos no Google e Facebook, bem como em grupos da referida rede social. As propagandas falsas de supostas empresas de renegociação utilizam até mesmo reportagens sobre o Desenrola Brasil, veiculadas na grande imprensa, como forma de dar aparência de legitimidade aos links fraudulentos.

A proliferação desses golpes motivou um alerta do Ministério da Fazenda. O órgão esclareceu que os links recebidos para a renegociação de dívidas e acesso ao Desenrola Brasil são sempre falsos. “O programa funciona com o cliente buscando a instituição financeira, jamais o oposto. Nenhum perfil em rede social [ou contato direto] é legítimo”, complementa Adriano Galbiati, diretor de operações da empresa de cibersegurança NovaRed Brasil.

Como participar

Para participar do programa Desenrola Brasil, que teve início no dia 17 de julho, é necessário realizar o cadastro diretamente no site oficial (gov.br/desenrola). A primeira fase do programa, que permite a renegociação de dívidas até R$ 5 mil e exclui automaticamente quem tem dívidas de até R$ 100, é exclusiva para quem recebe até dois salários-mínimos ou está inscrito no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A segunda etapa do programa será destinada para pessoas com renda de até R$ 20 mil por mês.

O site oficial do programa Desenrola Brasil contém todas as informações necessárias sobre etapas de renegociação, valores e tipos de dívidas compatíveis, além das instituições bancárias registradas. Todo o processo é feito pelo próprio cidadão e exclusivamente no site oficial. Portanto, é de extrema importância que os cidadãos ignorem solicitações enviadas por mensagem de texto, e-mail, aplicativos de comunicação ou redes sociais.

É preciso estar ciente de que links enviados por estes meios ou encontrados em anúncios em motores de busca são, em sua grande maioria, fraudulentos. A melhor forma de acessar o programa é digitando o endereço oficial do Desenrola Brasil diretamente na barra do navegador do computador ou celular.

Para esclarecer dúvidas, Galbiati também indica que os cidadãos busquem os canais oficiais de atendimento dos bancos ou instituições com quem tiverem dívidas. É importante evitar a realização de transações via Pix ou o pagamento de boletos que prometam limpar o nome, oferecer condições especiais de financiamento ou cobrar supostas taxas para acesso ao Desenrola Brasil. A precaução e o acesso aos canais oficiais são as melhores armas contra esses golpes digitais.

