Aviso: Serasa está negociando dívidas do Desenrola Brasil; entenda

Serasa já negocia pelo Desenrola Brasil – A crescente inadimplência no Brasil tem se tornado um problema econômico de grandes proporções. Para combatê-lo, o Governo Federal lançou o Programa Desenrola Brasil. A primeira fase do programa, conhecida como Faixa 2, já está em andamento e conta com a parceria de instituições financeiras e da Serasa, renomada empresa de análises e informações para decisões de crédito. Por meio de seu aplicativo e site, a Serasa já disponibiliza ofertas para a negociação das dívidas que fazem parte desse programa.

A Serasa é uma parceira importante do Programa Desenrola Brasil, oferecendo negociações de dívidas por meio do aplicativo e site.

Desenrola Brasil já inclui o Serasa?

Essas ofertas podem ser encontradas na plataforma Limpa Nome, que foi criada como parte das iniciativas para reduzir os índices de inadimplência no país. Na primeira fase do programa, que já está em curso, estão sendo liberadas negociações de dívidas de bancos, como cartões de crédito e cheque especial. Essas dívidas, que devem ter sido inscritas em cadastros de inadimplentes até o dia 31 de dezembro de 2022, estão sendo disponibilizadas para negociação por pessoas físicas que possuam uma renda mensal de até R$ 20 mil.

O papel da Serasa nesse programa foi facilitado pela credibilidade e segurança proporcionadas pelo seu aplicativo, que podem ser baixados tanto na Google Play quanto na App Store. Esses fatores foram determinantes para a escolha da empresa como parceira pelas principais instituições financeiras do país. O aplicativo oferece um ambiente seguro para a visualização de ofertas, além de facilitar a negociação e o pagamento das dívidas dos brasileiros.

Segundo Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome, em até 3 minutos é possível negociar dívidas diretamente pelo aplicativo da Serasa. Para isso, o consumidor precisa realizar um breve cadastro, informando nome, CPF, data de nascimento e e-mail para validação. Após essa etapa, o consumidor já pode acessar o aplicativo ou o site da Serasa e verificar se há ofertas de descontos especiais disponíveis para as suas dívidas.

Próxima etapa do programa

O programa Desenrola Brasil tem como próxima etapa a chamada Faixa 1, que está prevista para ser iniciada em setembro. Nessa fase, poderão aderir ao programa os devedores com renda de até dois salários-mínimos (R$ 2.640) ou aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Essa fase será destinada à renegociação de dívidas bancárias e não bancárias que tenham sido contraídas após 1º de janeiro de 2019 e inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022, desde que o valor total das dívidas não ultrapasse R$ 5 mil.

O programa Desenrola Brasil foi desenvolvido pela Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda com o intuito de combater a crise de inadimplência no país. Dados recentes do Mapa de Inadimplência da Serasa indicam que o país tem 71,9 milhões de cidadãos com dívidas pendentes. Essa iniciativa, portanto, é um esforço crucial para mitigar esse problema e contribuir para a saúde financeira da população e para a recuperação econômica do Brasil.

