Lucros do FGTS até 31 de agosto: aprenda como calcular quanto você receberá

Como receber os lucros do FGTS – Na reunião realizada nesta terça-feira (25), o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou a distribuição de R$ 12,7 bilhões do lucro do fundo obtido em 2022. No entanto, é preciso compreender como essa quantia será dividida entre os cotistas, pois a quantidade que cada trabalhador receberá dependerá do saldo da conta vinculada ao FGTS.

Os lucros do FGTS, aprovados pelo Conselho Curador, serão distribuídos proporcionalmente entre os cotistas com base no saldo em 31 de dezembro de 2022. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Entenda os lucros do FGTS

Cada trabalhador receberá uma parcela proporcional ao saldo de cada conta vinculada ao FGTS em 31 de dezembro de 2022. Dessa forma, quanto maior o saldo da conta do FGTS do trabalhador, maior será o valor a ser recebido. Esse critério será aplicado mesmo para os trabalhadores que possuem mais de uma conta vinculada ao FGTS, sendo que cada conta receberá um valor proporcional ao seu respectivo saldo.

Veja também: Quais trabalhadores receberão o LUCRO do FGTS e quando o dinheiro cai na conta?

Para calcular a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve levar em consideração o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado e multiplicá-lo por 0,02461511. Isso significa que para cada R$ 1 mil de saldo, o cotista receberá R$ 24,61. Ou seja, um cotista com saldo de R$ 2 mil receberá um crédito de R$ 49,23, e esse valor aumentará para R$ 123,08 para quem possuía R$ 5 mil no fim de 2022.

O percentual do lucro a ser repassado aos trabalhadores, equivalente a 99% do lucro de R$ 12,848 bilhões obtido pelo FGTS em 2022, foi definido na reunião do Conselho Curador. Essa distribuição de lucros marca uma situação distinta da ocorrida no ano anterior, quando o FGTS rendeu 5,83%, uma taxa inferior à inflação oficial de 10,06% registrada em 2021.

Além disso, mesmo superando a inflação, o rendimento do FGTS em 2022 ficou aquém do rendimento da caderneta de poupança. No mesmo ano, a poupança rendeu 7,89%, influenciada pela taxa Selic, os juros básicos da economia. Quando a taxa Selic ultrapassa 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês (6,17% ao ano) acrescido da Taxa Referencial (TR).

É importante mencionar que, de acordo com a legislação, o FGTS tem um rendimento anual de 3% mais a TR e a distribuição dos lucros. Com a TR em 0,215% ao mês (2,61% ao ano), o rendimento mínimo do FGTS corresponde a 5,6% ao ano. No entanto, com a distribuição dos lucros, a remuneração do FGTS sobe para 7,09%.

Como conferir o saldo

Para conferir o saldo do FGTS, o trabalhador deve consultar o extrato do fundo por meio do aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal. Apesar de o banco ter oferecido anteriormente a opção de consulta no site da instituição, agora todo o atendimento eletrônico relacionado ao FGTS foi migrado exclusivamente para o aplicativo, que é compatível com smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS.

Para quem não tem acesso à internet, a consulta pode ser realizada em qualquer agência da Caixa, solicitando o extrato no balcão de atendimento. Ainda, o banco envia o extrato do FGTS em papel para o endereço cadastrado a cada dois meses. Em caso de mudança de residência, é necessário procurar uma agência da Caixa ou ligar para o número 0800-726-0101 para atualizar o endereço.

Os depósitos referentes à distribuição de lucros serão realizados até 31 de agosto. Portanto, é importante que os trabalhadores estejam atentos ao saldo de suas contas vinculadas ao FGTS em 31 de dezembro de 2022, pois a parcela de lucro que receberão será proporcional a esse valor. Para os trabalhadores com mais de uma conta vinculada ao FGTS, o crédito será depositado em todas as contas, respeitando a proporcionalidade de cada saldo.

Veja também: DATA e VALOR do saque extraordinário do FGTS foram confirmados