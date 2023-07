Nova criptomoeda tem valorização acima da média: 110%; qual é?

Nova criptomoeda está deixando investidores boquiabertos – O mundo das criptomoedas está se expandindo de maneira cada vez mais surpreendente e promete um marco significativo na economia global. Uma nova criptomoeda chamada Worldcoin é o mais recente protagonista desse universo, com uma proposta revolucionária de fornecer renda básica universal por meio de ativos digitais para todas as pessoas no planeta.

A nova criptomoeda, Worldcoin, está sendo desenvolvida com tecnologia inovadora para conceder renda básica universal. Foto: divulgação

Conheça esta nova criptomoeda

A Worldcoin não é uma ideia de última hora. Desde 2019, esse projeto ambicioso tem sido desenvolvido com o auxílio de uma tecnologia inovadora. Uma característica bastante singular dessa moeda digital é que ela exige a leitura da íris de cada indivíduo para garantir a distribuição equitativa dos ativos. Isso é realizado por meio de um dispositivo conhecido como “orb”. Esta tecnologia de vanguarda foi desenvolvida para facilitar uma distribuição justa dos ativos digitais entre os usuários.

Atrás desse projeto audacioso e inovador está Sam Altman, um empreendedor visionário que conseguiu arrecadar uma quantia impressionante de US$ 100 milhões para o desenvolvimento da Worldcoin. Isso foi possível graças à colaboração de fundos de venture capital de renome, como Khosla Ventures e Andreessen Horowitz. O propósito desses financiamentos era assegurar que a Worldcoin pudesse ser distribuída gratuitamente, permitindo a participação de todas as camadas sociais nessa nova era financeira.

No primeiro dia de sua negociação, a Worldcoin surpreendeu o mercado com um aumento de 110% em seu valor inicial. Começando com o valor de US$ 1,70, a nova criptomoeda teve uma alta para US$ 3,58 às 6h, antes de recuar para US$ 2,60. Esse movimento de alta atraiu os olhos do mercado, com cerca de US$ 304 milhões em tokens sendo negociados durante esse período inicial.

Diferenças

É importante destacar que a Worldcoin se diferencia de outras criptomoedas, como a Bitcoin, em termos de quantidade de tokens disponíveis. A oferta inicial da Worldcoin limita-se a 10 bilhões de tokens, contrapondo-se à oferta máxima de 21 milhões da Bitcoin. Essa limitação busca garantir uma estabilidade e sustentabilidade a longo prazo para a nova moeda digital, tornando-a ainda mais atraente para possíveis investidores.

Entretanto, apesar do otimismo em torno da Worldcoin, existem preocupações sobre a privacidade dos usuários ao compartilhar informações biométricas com uma empresa privada. A segurança dos dados e a proteção das informações pessoais são desafios cruciais a serem superados para que essa nova forma de criptomoeda alcance seu pleno potencial.

Ainda é cedo para fazer previsões precisas sobre o futuro da Worldcoin, mas não se pode negar o impacto inicial que essa criptomoeda teve. Com sua proposta revolucionária de renda básica universal e tecnologia de ponta, a Worldcoin representa um novo capítulo na história digital. Agora, o mundo aguarda para ver como ela pode potencialmente mudar a vida das pessoas ao redor do mundo. Esta é uma história que continua se desenrolando e será fascinante assistir ao seu desenvolvimento nos próximos anos.

