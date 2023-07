Você está assistindo Netflix errado! Esse erro pode custar CARO

Às vezes o filme ou a série é tão bom que você não quer perder um segundo, nem que esteja no meio da rua ou dentro de um ônibus, não é? Mas e se contarmos que você pode estar usando o Netflix de forma errada e esse erro de pura desatenção pode te causar sérios prejuízos com a chegada do boletos no próximo mês? Se te preocupou, continue lendo para saber mais e o que fazer para continuar assistindo a plataforma de streaming sem preocupações.

Se você assiste Netflix, mas se esquece de desligar a internet móvel, é bom tomar cuidado. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Netflix do prejuízo nunca mais

Se você é daqueles que é viciado em filmes e séries e não desliga o aplicativo de streaming Netflix por nada, é bom ficar atento nos prejuízos que isso poderá te causar se não configurar o app da forma correta, conforme mostraremos mais adiante.

Se você está na rua e não tem acesso ao Wi-Fi, os dados móveis do seu smartphone podem salvar, como podem te deixar em sérios problemas, caso decida usá-los para fazer algo mais, como assistir a uma série, por exemplo. Assistir à Netflix no aplicativo do telefone poderá simplesmente destruir seus dados móveis, se você não tomar cuidado. Quanto mais longo o filme ou programa e quanto maior a qualidade da imagem, mais dados você usará para transmiti-lo.

De acordo com a Netflix, você usa cerca de 1 GB de dados por hora para transmitir um programa de TV ou filme em definição padrão. Em alta definição (HD), você pode drenar até 3 GB de dados de sua cota mensal em apenas uma hora.

Mas preocupados em fazer com que você economize na sua conta de celular, preparamos um passo a passo para que você aprenda a configurar os dados móveis diretamente no app Netflix. Veja logo abaixo.

Configuração da Netflix em dados móveis

A Netflix disponibiliza quatro configurações de uso de dados móveis:

Automático: o aplicativo Netflix seleciona uma configuração que equilibra o uso de dados com uma boa qualidade de vídeo. Você assiste cerca de 4 horas por GB de dados. Somente Wi-Fi: é possível assistir apenas quando o aparelho está conectado a uma rede Wi-Fi. Salvar dados: assista cerca de 6 horas por GB de dados. Máximo de dados: Melhor qualidade compatível com o aparelho e a série ou filme reproduzido.

Pode usar 1 GB ou mais a cada 20 minutos, dependendo do aparelho e da velocidade da rede.

Recomendado apenas se você tiver um plano de dados ilimitado.

OBSERVAÇÃO: Se você também configurou o uso de dados da Netflix, a transmissão de conteúdo em aparelhos móveis não excederá a quantidade definida.

Ajustes essenciais:

Para selecionar uma configuração ideal para o seu plano de dados móveis:

Abra o app da Netflix e toque em Mais ou Perfil . Selecione Configurações do aplicativo. Em Reprodução de vídeo, selecione Uso de dados da rede celular. Para ajustar as configurações de uso de dados para downloads, ative ou desative Somente Wi-Fi em Downloads. Escolha a configuração desejada.

OBSERVAÇÃO: Se você tiver downloads pendentes, não conseguirá alterar essa configuração. Se sua configuração de dados preferida estiver desabilitada, cancele todos os downloads pendentes ou aguarde a conclusão deles e tente novamente.

Internet lenta. Como assistir?

Mas e se o problema não é o consumo de dados móveis em meu celular, mas a baixa velocidade da internet banda larga da minha casa. Como escolho a melhor opção para assistir diretamente do meu computador? Siga o passo a passo logo abaixo e corra para fazer a pipoca!

A Netflix disponibiliza quatro configurações de uso de dados ao optar por assistir a plataforma através de um navegador do pc.

Dados usados por hora por aparelho:

Baixo – qualidade de vídeo básica, até 0,3 GB Médio – qualidade de vídeo padrão, até 0,7 GB Alto – melhor qualidade de vídeo Definição padrão: até 1 GB

Alta definição: até 3 GB

Ultra-alta definição (4K): até 7 GB Auto: ajuste automático para oferecer a maior qualidade possível com base na sua velocidade de conexão à internet.

Ajuste as configurações do uso de dados

É possível ter configurações diferentes de uso de dados para cada perfil. Para alterar as configurações:

Em um navegador, acesse a página Conta. Em Perfil e controle parental, selecione um perfil. Acesse Configurações de reprodução e selecione Trocar. Selecione a configuração de uso de dados desejada.OBSERVAÇÃO: A restrição do uso de dados pode afetar a qualidade de vídeo. Selecione Salvar.

