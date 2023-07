Novo saque de R$ 6.199,90 da Caixa está liberado! Descubra se o seu CPF está na lista

Saque disponível na Caixa – Em meio às adversidades trazidas por desastres naturais, a Caixa Econômica Federal traz uma luz no fim do túnel para determinados brasileiros. Com o propósito de amparar os trabalhadores residentes em áreas atingidas por fortes chuvas, a instituição liberou um saque que pode atingir o valor de R$ 6.220. O benefício é oriundo do Saque-Calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A Caixa Econômica Federal acaba de liberar o saque do Saque-Calamidade do FGTS para moradores de Jacuípe (AL), Dois Irmãos (RS) e Novo Hamburgo (RS) afetados pelas chuvas.

Caixa liberou saque para estas pessoas

Esta liberação de saque se direciona especificamente a habitantes dos municípios de Jacuípe (AL), Dois Irmãos (RS) e Novo Hamburgo (RS). Para ter acesso a essa quantia, os residentes destas localidades devem solicitar o saque por meio do aplicativo FGTS. O aplicativo é uma ferramenta de fácil utilização, desenvolvida para simplificar e agilizar processos, tornando a realização desse procedimento algo rápido e descomplicado.

Ainda assim, para que os residentes destas três cidades possam fazer uso do Saque-Calamidade do FGTS, existem algumas condições que precisam ser atendidas. Além do saldo disponível na conta do FGTS, os trabalhadores não devem ter efetuado um saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses.

Outro ponto importante se refere ao prazo para a solicitação do saque. Cada município tem um prazo específico para que seus residentes possam solicitar o Saque-Calamidade do FGTS. Em Jacuípe (AL), os pedidos podem ser realizados até o dia 07 de outubro de 2023. Já em Dois Irmãos (RS), os pedidos devem ser feitos até o dia 27 de setembro de 2023. Por fim, em Novo Hamburgo (RS), os trabalhadores têm até o dia 1º de outubro de 2023 para fazer a solicitação.

Além disso, é indispensável que a Defesa Civil tenha decretado estado de calamidade pública nos endereços dos solicitantes para que eles possam ter acesso ao benefício. Atualmente, essa medida se estende a mais de 20 municípios, situados nos estados do Acre, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que também têm o pagamento do Saque FGTS liberado por conta de situações similares.

Como solicitar

Quanto à maneira de solicitar o saque, a operação deve ser realizada por meio do aplicativo FGTS, disponível para as plataformas iOS e Android. No aplicativo, os solicitantes devem selecionar a opção “Meus saques”, seguido de “Outras situações de saque” e, então, escolher a alternativa “Calamidade pública”.

Após essa seleção, os solicitantes devem fornecer as informações solicitadas e anexar os documentos necessários para a análise. Com a solicitação realizada, a Caixa Econômica Federal realiza uma análise do pedido. Sendo aprovado, a instituição procede com a liberação do valor, que será depositado diretamente na conta do trabalhador.

Portanto, este recurso se apresenta como uma importante alternativa para mitigar os danos causados pelas fortes chuvas nestas regiões. O Saque-Calamidade do FGTS, ao disponibilizar uma quantia significativa para os trabalhadores afetados, demonstra o papel social que o FGTS desempenha no apoio aos cidadãos brasileiros em momentos de crise.

