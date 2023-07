Dormir tarde pode ser bom para o sono, afirma pesquisa

Ao contrário do que todos pensavam e uma pesquisa feita pela Universidade da Pensilvânia veio para confirmar isso, que ficar acordo e dormir mais tarde da noite é uma boa prática para realmente combater a insônia. Essa pesquisa deixou muitas pessoas surpresas e sem entender como isso pode ser verdade.

Mas para complementar, o estudo aponta que ficar deitado na cama tentando encontrar o sono perdido pode causar na pessoa uma condição crônica.

Resultado da pesquisa

De acordo com o resultado inicial dessa pesquisa, cerca de 20% da amostra dos dorminhocos estava sofrendo com esse problema de sono curto a cada ano, já 7% das pessoas apresentavam condição de potencial desenvolvimento de insônia crônica.

Michael Perlis, que é o diretor do Programa de Medicina Penn comportamental do sono, disse que essas pessoas sofrem de insônia normalmente procuram aumentar as oportunidades do sono, quando na verdade isso não é o caminho ideal para realmente curar a falta de sono.

Essa pesquisa ainda afirma que a insônia crônica aumenta o risco de depressão e abuso de substâncias como tornar as pessoas mais propensos a sofrer alguns tipos de doenças como:

Diabetes

Doença cardíaca

Acidente vascular cerebral

O que é insônia?

A insônia é conhecida popularmente quando a pessoa perde o sono e não consegue mais dormir, mas profissionalmente ela é um distúrbio persistente pela dificuldade de dormir ou de manter o sono contínuo durante a noite. As pessoas que sofrem de insônia geralmente já começam a o dia cansadas e tem problemas de humor ou até mesmo falta de energia e assim surgem as dores de cabeça, sonolência e dores no corpo.

O que pode causar a insônia?

Uma das principais causas da insônia são:

Estresse

O estresse pode ser por diversos motivos: estudo, família, amigos, casamento, profissão, atividades relacionadas ao trabalho ou acontecimentos que realmente garante muito estresse, como por exemplo perda de emprego ou morte de alguém conhecido.

Ansiedade

A ansiedade é algo que todos sentem mais isso também pode causar insônia, como por exemplo transtorno de estresse pós-traumático pode atrapalhar o seu sono.

Depressão

Uma pessoa depressiva ela normalmente pode dormir mais que o normal ou não conseguir dormir de forma geral.

Condições médicas

Outro ponto que devemos citar é as condições médicas, a dor crônica, uma dificuldade na hora de respirar ou até mesmo necessidade de urinar toda hora podem levar a insônia.

Mudança de rotina

Não são todas as pessoas que se acostumam com a mudança de rotina, ou seja, viajar toda hora ou alterar o horário de trabalho toda semana pode provocar uma mudança no ritmo cardíaco do corpo e isso dificulta o sono.

