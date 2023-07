Como alguém pode ler uma mensagem apagada no WhatsApp?

O aplicativo do WhatsApp é um dos app mensageiro mais utilizado ao redor do mundo e que sempre está inovando a atualizando suas normas de privacidade e segurança. Nesses últimos anos, os usuários estão sendo surpreendidos cada vez mais pelos recursos que podem ajudar a melhorar a experiência, como por exemplo de apagar as mensagens.

Essa função faz com que os usuários tirem da conversa uma mídia em caso de envios errados ou de desconforto, porém um ponto que ainda faz com que os usuários podem se sentir inseguros é ter suas mensagens lidas mesmo assim. Acompanha o texto para saber se eles conseguem ler uma mensagem apagada.

aplicativo terceiros de imitação de WhatsApp, cuidado! Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Podem visualizar uma mensagem que já foi apagada?

O primeiro ponto que precisamos destacar é que as mensagens que foram apagadas, se foram excluídas a todos, não podem mais ser visualizadas pelos usuários que estão na conversa, ou seja, não existe nenhum recurso oficial que pode permitir esse tipo de visualização de uma mensagem que já foi excluída.

Porém, tem alguns usuários que recorrem até o histórico de notificações do celular para tentar saber qual a mensagem que foi apagada. Existem alguns aplicativos de terceiros e que são popularmente conhecido e permitem os usuários descobrirem qual mensagem foi apagada, ou seja, tem como visualizar mensagens apagadas que já passaram pelas notificações.

Versões piratas do WhatsApp, cuidado!

Como o WhatsApp é um aplicativo conhecido mundialmente existem várias versões piratas do mesmo, por mais que não são originais tem pessoas que baixam o aplicativo no celular, alguns deles permitem esse recurso dos curiosos, visualizar a mensagem que já foi apagada pelo outro usuário.

Por mais que essas versões piratas chamam atenção, não é indicado baixar no celular, é preciso ficar esperto em aplicativos que são baixados fora das lojas virtuais, pois podem oferecer riscos cibernéticos. Alguns meses atrás diversos usuários começaram a relatar que foram banidos do WhatsApp por terem utilizado algumas versões suspeitas, é preciso tomar cuidado.

As versões de terceiros até podem ser atraentes por ter algumas funções diferenciadas, mas isso também pode trazer um risco para a segurança e privacidade de dados que existem em seu celular. A nossa orientação é para que priorize sempre a versão original para ter segurança.

O WhatsApp é muito utilizado, e como citamos acima ele sempre está em constante evolução e atualização, então não se preocupe com ferramentas de terceiros que podem trazer risco ao seu celular.

