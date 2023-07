Aviso: Caixa libera saque de mais de R$ 319,00 nesta semana; veja quem recebe

Se você é beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada) essa notícia é para você! Nesta terça-feira (25), o banco da Caixa Econômica Federal vai iniciar o pagamento desses beneficiários referente ao mês de julho. Eles recebem o valor de um salário-mínimo, que atualmente está em R$ 1.320,00, porém alguns beneficiários vão ser contemplados com um montante adicional.

Vale ressaltar que esse valor extra corresponde a 25% do total do benefício, portanto os cidadãos que se enquadram nos requisitos para ter o dinheiro vão receber a quantia extra de R$ 330,00, e isso vai totalizar um montante de R$ 1.650,00.

Dinheiro adicional na Caixa, quem pode ter direito?

Primeiro devemos informar que o adicional é o do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que é transferido pelo banco da Caixa Econômica Federal para os beneficiários que necessitam de ajuda de um cuidador ou enfermeiro para fazer as atividades diárias, como por exemplo: se alimentar, tomar banho, entre outros.

Porém, para ter acesso a esse montante é preciso passar por uma avaliação da perícia médica do INSS. Ou seja, tem direito a esse valor adicional quem se encontram nessa situação:

Cegueira absoluta

Paralisia dos membros superiores e inferiores

Perde de 9 ou todos os dedos das mãos

Incapacidade que demande permanência contínua no leito

Perda de uma mão e dos dois pés

Perda de um membro superior ou inferior (se não houver possibilidade de prótese)

Perda de dois membros inferiores (se não houver possibilidade de prótese)

Grave alteração das faculdades mentais.

Se o beneficiário tiver outro tipo de doença e precisar de assistência permanente, ele deve entrar com uma ação judicial para requerer o seu direito.

Calendário do BPC

O calendário de pagamento desse benefício também segue conforme o dígito final do NIS (Número de Inscrição Social) do beneficiário. Neste mês de julho os repasses começarão no dia 25 e vão até o dia 31.

Confira agora mesmo o calendário:

Final do NIS Data do pagamento 1 25 de julho 2 26 de julho 3 27 de julho 4 28 de julho 5 31 de julho 6 1 de agosto 7 2 de agosto 8 3 de agosto 9 4 de agosto 0 7 de agosto

BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, é a garantia de um salário-mínimo por mês a esse idoso com idade igual ou mas de 65 anos ou também a uma pessoa com deficiência seja ela de qualquer idade. Vale ressaltar que o BPC não é um tipo de aposentadoria, para conseguir ter direito a ele não precisa ter contribuído com o INSS.

