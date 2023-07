Este é o ingrediente da cozinha que ajuda a cultivar “língua de sogra” na sua casa

Este ingrediente vai te ajudar a cultivar melhor – O encanto das plantas suculentas vem conquistando cada vez mais adeptos. Entre elas, a Língua de Sogra, também conhecida como Sansevieria, destaca-se pela elegância e resistência. No entanto, muitos cultivadores se frustram com o ritmo lento de crescimento desta suculenta. Em meio a isso, surge uma solução caseira e inusitada: o alho. Este alimento comum na culinária brasileira pode ser o segredo para acelerar o desenvolvimento da Língua de Sogra.

Para cultivar a língua de sogra de forma acelerada, basta utilizar o alho como ingrediente para um poderoso fertilizante líquido. Foto: divulgação

Como cultivar língua de sogra com este ingrediente

Apesar de parecer estranho, o uso do alho na jardinagem tem bases sólidas. Este bulbo, presente em quase todas as cozinhas, possui propriedades que podem beneficiar a Língua de Sogra. Segundo especialistas em cuidados com plantas, o alho é rico em nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, elementos essenciais para o desenvolvimento e crescimento das plantas.

Ao preparar o alho como um adubo natural, você estará fornecendo à sua suculenta os nutrientes de que ela precisa para desenvolver novas folhas. Ademais, o alho possui compostos naturais, como antioxidantes e enxofre, que possuem propriedades antimicrobianas e antifúngicas, capazes de proteger a planta contra doenças e pragas.

Porém, os benefícios do alho para a Língua de Sogra não param por aí. Além de servir como fonte de nutrientes, o alho contribui para a melhoria da qualidade do solo onde a planta está alocada. Ao ser incorporado ao substrato, ele promove uma melhor retenção de umidade e aumenta a aeração, fatores que beneficiam o sistema radicular da planta.

Como preparar

Para aproveitar esses benefícios, é necessário preparar um fertilizante líquido de alho. Para isso, é preciso cortar vários dentes de alho em pedaços pequenos. Em seguida, esses pedaços devem ser colocados em um recipiente com água, onde devem repousar por 24 horas. Durante esse tempo, os nutrientes do alho se infundem na água, criando um composto líquido poderoso para as plantas.

Após o período de maceração, a água com infusão de alho está pronta para ser utilizada. Ela deve ser aplicada para regar o solo ao redor da Língua de Sogra, de maneira uniforme, evitando encharcar demais o solo, pois o excesso de água pode ser prejudicial à planta.

Para obter resultados efetivos, é aconselhável utilizar este fertilizante de alho a cada três semanas, durante o período de crescimento ativo da Língua de Sogra. Seguindo essa rotina, é possível notar um crescimento mais acelerado da planta, provando que, às vezes, a resposta para os nossos problemas de jardinagem pode estar nas coisas mais simples, como um dente de alho.

Assim, a Língua de Sogra, que já é uma planta bastante popular por sua beleza e resistência, torna-se ainda mais atraente. Com a ajuda de um simples truque de jardinagem, o lento crescimento que antes poderia desencorajar muitos entusiastas de suculentas torna-se um problema facilmente solucionável, o que, certamente, trará ainda mais fãs para esta planta única.

