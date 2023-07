Com fim do compartilhamento de senhas, Netflix acumula 6 milhões de novos assinantes

Compartilhamento de senhas no Netflix – Os recentes números de assinantes da Netflix surpreenderam o mercado. No segundo trimestre do ano, a gigante do streaming acumulou 5,8 milhões de novos usuários, uma expansão que superou as previsões iniciais. Mas, o que impulsionou esse crescimento e quais são as estratégias por trás desse sucesso?

O recente relatório da Netflix destacou o aumento de assinantes e a controvérsia sobre o compartilhamento pago. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Fim do compartilhamento aumenta assinaturas no Netflix

Segundo informações veiculadas pela Variety, essa adição de novos usuários elevou o total de assinantes da Netflix em todo o mundo para 238,39 milhões, o que representa um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa expansão é notável, especialmente quando se considera que, inicialmente, a empresa havia projetado um ganho de apenas 1,7 milhão de novos assinantes para o segundo trimestre, que se encerrou em 30 de junho.

Um dos fatores que podem ter contribuído para esse aumento inesperado é a implementação do programa de compartilhamento pago da Netflix, lançado em maio. A iniciativa exigia que os usuários pagassem uma taxa extra de US$ 8 por mês para cada membro adicional que usaria a conta Netflix fora de casa. O programa foi lançado em meio a controvérsias, pois muitos consumidores se opuseram à ideia de ter que pagar mais para compartilhar sua conta. No entanto, apesar do alvoroço inicial, a estratégia parece ter valido a pena. A Netflix ganhou uma média de 73.000 novos usuários por dia, que se inscreveram para ter suas próprias contas após a empresa endurecer a política de compartilhamento de senhas.

O sucesso do programa de compartilhamento pago não é a única boa notícia para a Netflix. A empresa também relatou lucros de US$ 1,5 bilhão no segundo trimestre e espera faturar US$ 8,5 bilhões no terceiro trimestre.

Reviravolta estratégica

Em outra reviravolta estratégica, a Netflix anunciou a eliminação de sua opção de assinatura mais barata e sem anúncios nos EUA e no Reino Unido, pouco depois de tomar a mesma decisão no Canadá. Com essa alteração, os usuários da Netflix nos Estados Unidos deverão pagar pelo menos US$ 15,59 para assistir à programação sem interrupções publicitárias.

Em declaração à Variety, um porta-voz da Netflix defendeu a decisão, afirmando que seus preços iniciais de $ 6,99 nos EUA e £ 4,99 no Reino Unido, para o plano Standard With Ads, são mais baixos do que os da concorrência e oferecem excelente valor aos consumidores, dada a extensão e qualidade do catálogo da empresa.

A alteração no modelo de assinatura afetará apenas “novos membros ou aqueles que estão retornando”, enquanto os assinantes existentes podem manter sua assinatura básica, a menos que “alterem seu plano ou cancelem sua conta”, de acordo com a empresa.

Este movimento é mais um passo na estratégia da Netflix, que tem procurado maneiras de aumentar a receita enquanto enfrenta a crescente concorrência no setor de streaming. Apenas alguns meses atrás, em novembro de 2022, a empresa havia lançado um plano suportado por anúncios, que rapidamente ganhou popularidade, atraindo quase 5 milhões de usuários até maio. Ao mesmo tempo, a Netflix continua investindo pesadamente em conteúdo original e exclusivo, mantendo-se no topo do setor de streaming e superando as expectativas do mercado.

