Nova função do WhatsApp deve facilitar a vida dos usuários; como vai funcionar?

O WhatsApp anunciou uma nova função na plataforma que só está dando ótimos comentários pela parte dos usuários, além de ser uma função que todos estavam aguardando. Sabe quando você quer mandar mensagem para uma pessoa desconhecida ou algum estabelecimento e você precisa salvar o contato? Isso não será mais necessário.

A plataforma do WhatsApp anunciou que esse recurso vai enviar mensagens para números que não estão salvos nos contatos da pessoa, ou seja, agora não será mais necessário sair salvando todos os contatos possíveis para poder conversar.

O app também garante total segurança em conversas com esses números desconhecidos, mas vale ressaltar que esse novo recurso está sendo liberado gradualmente, por isso indicamos você sempre ficar atualizando na versão mais recente. Confira na leitura abaixo como usar essa função no Android e iOS (iPhone).

WhatsApp lança função de conversar com contato sem precisar adicionar. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Conversar no WhatsApp sem adicionar o número

O processo para usar essa nova função do WhatsApp é o mesmo para Android e iOS, então confira o passo a passo logo abaixo:

Entre no WhatsApp

Clique no ícone de nova conversa, que fica no canto superior direito

Digite o número do contato com quem você quer conversar e espere aparecer a conta no WhatsApp, caso não apareça a função de pesquisar é porque ainda não atualizou o seu app

Depois, basta apertar na opção “Conversar” e abrir o chat.

Pronto, você já pode iniciar uma nova conversa sem precisar adicionar o número. Portanto não podemos deixar de destacar que esses números que não estão salvos na sua agenda de contato vão aparecer no menu “não estão na sua lista de contatos” junto com os contatos frequentes e contatos no WhatsApp.

WhatsApp

O aplicativo WhatsApp é o app mensageiro mais utilizado no Brasil, ele sempre está em constante evolução e atualização para dar uma melhor experiência aos seus usuários. E essa nova função realmente todos amaram, pois não precisa ficar salvando um monte de contato na agenda sendo que as vezes você só vai precisar conversar apenas uma única vez com a pessoa, e o contato fica na agenda e as vezes até enche de contato que você nem conhece e nem conversa.

Veja também: WhatsApp anuncia nova função para os emojis na plataforma

Curiosidades sobre o WhatsApp

O aplicativo WhatsApp veio para o Brasil no ano de 2010 no entanto demorou alguns anos para realmente se tornar a febre que é hoje. NO início ele era usado por pessoas que tinham familiares e amigos que moravam longe, já que as mensagens de texto internacionais eram caras, mas com o passar do tempo o aplicativo começou a ser conhecido e viram que o WhatsApp era mais rápido na comunicação e também não era caro até que hoje a pessoa pode baixar gratuitamente.

Veja também: É assim que os criminosos invadem seu WhatsApp facilmente