Nesta última semana, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) publicou um estudo que pegou milhões de pessoas de surpresa. Acerca do potencial risco de desenvolvimento de câncer que o adoçante artificial aspartame possui. Desconhecido por muitos — é um dos principais ingredientes usados em refrigerantes e outros produtos como principal alternativa ao açúcar. Além disso, é importante estar atento porque este ingrediente está presente em vários produtos consumidos pelos brasileiros. Entenda todos os detalhes sobre o assunto e tenha cuidado com o grau de risco individual de cada produto.

Vinho, Coca Zero e carne vermelha o que mais aumenta risco de câncer | Foto de Sven Brandsma na Unsplash

Entenda o potencial cancerígeno analisado pela OMS

A IARC é um dos braços da Organização Mundial da Saúde (OMS). Logo, a OMS é responsável por inúmeras tarefas — dentre elas avaliar o potencial cancerígeno dos produtos. De acordo com a organização, a divisão dos produtos acontecem em 03 níveis. Sendo eles escalados da seguinte maneira:

1A: para os produtos que tiveram ligação comprovada com o câncer;

2A: para produtos que podem ter ligação comprovada com o câncer;

2B: para os produtos que têm pouca possibilidade de ter ligação comprovada com o câncer;

3: para os produtos que não tiveram ligação comprovada com o câncer.

Não são apenas produtos alimentícios que são analisados e avaliados dessa maneira. O caso do aspartame foi atípico em razão da suia popularidade e grande influência em vários alimentos. É válido lembrar que essa classificação da OMS não é algo certo: mas uma possibilidade.

Logo — o produto possui um potencial para causar a doença, mas não é uma certeza. Entretanto, seu nome é divulgado porque os consumidores precisam saber que o consumo exagerado de alguns alimentos podem agravar os riscos da doença. Entretanto, outros produtos muito consumidos também estão na lista da OMS — alguns deles ninguém sequer imagina. Confira!

Estes produtos podem causar câncer e poucos imaginam

Há uma lista muito grande de produtos que podem causar câncer. Divididos em provavelmente e possivelmente cancerígenos — como é o caso do aspartame. Ou seja, estes produtos têm relação com a doença mas não é uma certeza de que haverá o diagnostico do câncer após o consumo desses produtos.

Provavelmente cancerígenos: alimentos fritos, bebidas quentes acima de 65 graus celsius, carne suína, carnes vermelhas e filé mignon.

Possivelmente cancerígenos: legumes em conserva, vinho, gin e extrato natural de babosa.

Estes produtos são usados por milhões de brasileiros e poucos sabem que podem ter potencial cancerígeno. Haja vista que o extrato de babosa é usado em vários produtos naturais, até mesmo relacionados à área íntima das pessoas. Haja vista que possui o popular ativo ‘Aloe Vera’. Portanto, é de suma importância estar atento aos sintomas apresentados e aos alimentos ingeridos.

Há um produto chamado Noz de Areca, uma especiaria da Ásia que já foi analisada pelos especialistas e comprovada como uma das causadas de câncer de boca.

Cada vez mais a dieta das pessoas está se tornando algo padrão e protocolado: com itens em conserva, frituras, etc. Sem sombra de dúvidas são dietas ricas em nutrientes que não favorecem à saúde — pelo contrário, é gerador de doenças e potencial risco cancerígeno.

