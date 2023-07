Aprenda como evitar marcações em posts do Facebook

Se você é daqueles que usa o Facebook ou outras redes sociais apenas para compartilhar algumas coisas ou ver o que os amigos andam fazendo, mas prefere não interagir tanto ao ponto de deixar que marquem o seu perfil em uma foto, por exemplo, eis uma boa notícia. A opção para impedir que te marquem em publicações sem o seu consentimento existe e iremos te ensinar logo abaixo.

Facebook te ajuda a se manter low-profile

Há quem pense que pessoas que não gostam de expor suas vidas e pensamentos ao público, os chamados low profile, não deveriam nem mesmo ter rede social. O pensamento é um pouco duro demais, se o que a pessoa só quer é um pouco mais de discrição. Talvez ela não queira ser marcada em posts ou fotos em que não foi ela quem publicou, por exemplo. Se essa é a sua vontade, a opção existe no Facebook.

A rede social criada por Mark Zuckerberg tem melhorado os recursos voltados ao respeito à privacidade do usuário e limitar certas ações de amigos da rede em relação a sua conta é um exemplo disso. Ao serem criadas, todas as contas do Facebook vêm com a visibilidade para amigos habilitada, mas basta entrar nas configurações do seu perfil e mudar as preferências para garantir que ninguém vai perturbar com menções indesejadas.

Entenda melhor como funciona o recurso logo abaixo.

Como impedir que marquem seu perfil do Facebook

Você pode bloquear a marcação do seu perfil em diferentes versões do Facebook, sendo que a mudança se reflete em todas as outras formas de acesso à rede social. Confira como fazer em cada uma delas:

No celular

O aplicativo do Facebook oferece o mesmo caminho para desabilitar marcações, seja no Android ou iOS. Veja como fazer:

Na tela inicial, toque no ícone de três linhas, no canto superior direito; Toque no ícone de engrenagem; Deslize a tela até a seção “Público e visibilidade”; Toque na opção “Perfil e marcação”; Deslize a tela até a seção “Marcações”; Selecione “Somente eu” na opção “Quem pode ver as publicações nas quais alguém marcou você no seu perfil?”.

No computador

Quem preferir, pode desativar as marcações em posts acessando o Facebook para web em um computador. Confira o passo a passo:

Na tela inicial, clique no ícone de perfil, no canto superior direito; Clique em “Configurações e privacidade” e em “Configurações”; Clique em “Privacidade”, na barra lateral esquerda; Clique em “Perfil e marcação”; Deslize a tela para baixo e clique em “Amigos”, ao lado de “Quem pode ver as publicações nas quais alguém marcou você no seu perfil?”; Clique em “Somente eu”.

No Facebook Lite

O app para celulares mais modestos ou para quem não quer ter tanto espaço ocupado por um aplicativo de rede social também conta com a opção para impedir que marquem seu perfil em posts. Veja como alterar:

Na tela inicial, toque no ícone de três linhas, no canto superior direito; Toque na opção “Configurações”; Deslize a tela e toque em “Perfil e marcação”; Toque em “Quem pode ver as publicações nas quais alguém marcou você no seu perfil?”; Toque em “Ver mais” e “Somente eu”.

Dentro das configurações de marcação, você ainda consegue alterar outras preferências, como quem você deseja adicionar ao público do post quando é marcado nele e analisar de antemão as publicações nas quais foi marcado. Essas opções também estão disponíveis para stories e Reels.

