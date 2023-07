WhatsApp GB: por que você não deve mais usar

Atualmente, existem vários aplicativos melhorados de suas versões originais, que proporcionam ao usuário ferramentas que o ‘irmão mais velho’ não oferece. Algumas saõ extremamente nocivas ao celular e podem tornar a diversão uma verdadeira dor de cabeça. O WhatsApp GB pode não comprometer a segurança do usuário, mas por ser uma versão não oficial do app original, pode resultar no banimento da sua conta. Se você tem o aplicativo instalado ou pretendia instalar, é melhor ler mais detalhes sobre os riscos logo abaixo.

Uso do WhatsApp GB pode causar banimento da conta do usuário. | Foto: Reprodução / WhatsApp GB

WhatsApp pode banir quem ‘versão turbinada’

“Esses apps não oficiais foram desenvolvidos por outras empresas e violam nossos Termos de Serviço. O WhatsApp não é compatível com esses apps porque não podemos validar as medidas de segurança implementadas por eles”, disse um representante do aplicativo de mensagens em 2021 ao ser questionado da utilização de WhatsApps customizados.

Na página de suporte do mensageiro da Meta, a empresa ainda menciona que não há garantia de que dados, localização, mensagens e arquivos “permanecerão privados e seguros” ao usar um app não oficial. Não bastasse a ameaça à sua segurança digital, o uso de derivados do WhatsApp pode banir sua conta justamente por violar os termos de serviço da empresa.

O banimento costuma ser temporário e você pode recuperar a conta quando o cronômetro zerar. Porém, depois disso, é recomendável que você fique com a versão oficial do app.

Se ainda assim um eventual banimento não é o suficiente para convencer a desinstalar o WhatsApp GB, listamos abaixo mais alguns pontos a considerar.

1. Não está disponível em lojas de apps oficiais

O WhatsApp GB no Android só pode ser instalado por APK e não está disponível em nenhuma loja de app, seja a Google Play Store ou a Amazon App Store (que também não é uma loja oficial do Google, mas é a alternativa mais confiável). Esse processo pode deixar seu celular vulnerável porque não passa pelos mecanismos de segurança das lojas e abre brecha para a instalação de malwares e spywares, por exemplo.

2. Não usa a criptografia do WhatsApp

O aplicativo oficial do WhatsApp garante a criptografia de ponta a ponta para as conversas, mas isso não significa que o recurso está presente no aplicativo não oficial. Sem essa garantia, o conteúdo das suas conversas pode ficar exposto.

3. Coloca a sua privacidade em risco

Se você pretende usar o WhatsApp GB como substituto do WhatsApp, precisa liberar o acesso a vários recursos do seu aparelho, como o microfone, a câmera e os arquivos salvos na galeria. Ao fazer isso, concede dados pessoais a um app de fonte desconhecida e sem nenhuma política de privacidade específica, o que é muito arriscado.

4. Não é uma versão oficial do WhatsApp

O WhatsApp tem um posicionamento bem direto sobre o uso do mensageiro: é proibido usar aplicativos não oficiais. Quem usa as versões paralelas viola os termos de uso do aplicativo e pode ter a conta temporariamente banida. Além disso, o WhatsApp não pode ser responsabilizado por qualquer problema que venha a acontecer enquanto você usa uma versão não oficial.

Acesso a ferramentas adicionais de forma ‘legal’

A ideia de personalizar o WhatsApp pode persuadir muitas pessoas, mas é necessário colocar tudo na balança: em troca de um ou outro recurso diferente, você pode perder todo o acesso ao aplicativo original e, consequentemente à conta que você até então estava usando para acessar seus bate-papos no ‘concorrente’ turbinado.

Existem algumas maneiras de explorar novas funções sem sair das versões oficiais do WhatsApp, como as opções para ter duas contas no mesmo aparelho. Além disso, você pode instalar o WhatsApp Business para uso pessoal e ter acesso a todas as ferramentas exclusivas do aplicativo.

