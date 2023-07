WhatsApp anuncia nova função para os emojis na plataforma

O WhatsApp, um dos serviços de mensagens instantâneas mais populares, pertencente à Meta, está sempre buscando maneiras de aprimorar a experiência dos usuários. Em um movimento recente, inspirado pelo Telegram, o aplicativo introduziu os “canais”, uma nova forma de bate-papo unidirecional que agora está disponível em algumas regiões selecionadas.

Do que se trata?

Essa adição representa mais uma etapa da constante evolução do WhatsApp, trazendo novas funcionalidades e recursos para tornar a comunicação ainda mais eficiente e diversificada. Os canais oferecem aos usuários uma maneira de enviar mensagens de forma unidirecional, ideal para disseminar informações, notícias ou atualizações para um grande número de pessoas, sem a necessidade de interação direta.

Com essa atualização, o WhatsApp está demonstrando seu compromisso contínuo em atender às demandas dos usuários e se manter competitivo no cenário de aplicativos de mensagens instantâneas. À medida que o recurso dos canais se expande para mais regiões, é provável que os usuários experimentem uma forma ainda mais dinâmica e eficaz de se conectar com outras pessoas, grupos e empresas, tornando a experiência geral do WhatsApp ainda mais rica e envolvente.

Essa nova funcionalidade abre oportunidades para os criadores de conteúdo alcançarem um amplo público de forma simultânea, sem permitir respostas diretas dos assinantes.

Contudo, uma atualização recente promete tornar os canais do WhatsApp ainda mais atraentes para os usuários finais.

Com essa melhoria, os canais do WhatsApp proporcionam uma experiência mais envolvente e interativa para os assinantes. Agora, eles poderão desfrutar de uma interação mais rica, mesmo em um ambiente unidirecional. A atualização permitirá que os usuários curtam e reajam às mensagens dos produtores de conteúdo, tornando a comunicação mais dinâmica e expressiva.

Essa nova abordagem dará aos assinantes a oportunidade de se sentir mais engajados e conectados com o conteúdo, mesmo sem a possibilidade de respostas diretas. O WhatsApp está constantemente buscando maneiras de aprimorar sua plataforma para atender às necessidades tanto dos produtores de conteúdo quanto dos usuários finais.

Com essa atualização, a experiência dos canais do WhatsApp se torna ainda mais completa e atrativa, oferecendo uma nova forma de interação e compartilhamento de conteúdo entre criadores e seu público. Certamente, essa novidade irá impulsionar ainda mais o uso dos canais e enriquecer a experiência geral dos usuários na plataforma.

Veja também: Como descobrir a localização de uma pessoa pelo WhatsApp! Podem estar de olho em você

Mais interatividade

Segundo informações fornecidas pelo WABetaInfo, uma fonte confiável para atualizações do aplicativo, foi adicionada uma nova possibilidade de interação nos canais do WhatsApp. Agora, os usuários têm a opção de responder às mensagens dos canais usando emojis. Essa adição permite uma forma limitada de interação, assim como já ocorre em conversas individuais e em grupos.

Essa nova funcionalidade traz benefícios tanto para os criadores de canais quanto para os seguidores. Os criadores têm a liberdade de escolher entre três opções de configuração para o uso desse recurso pelos seus seguidores. Eles podem optar por desabilitar todas as reações, permitir apenas o uso de emojis específicos ou restringir as respostas aos seis emojis padrão, mantendo a comunicação educada e simples.

Vale ressaltar que essa ferramenta ainda está em fase beta, e os usuários interessados em testá-la precisam fazer parte do Programa Beta do Google Play. O WhatsApp busca aumentar o número de testadores beta para a função de resposta de mensagens em grupos de anúncios da comunidade, que já está em uso extensivo.

Com essa nova funcionalidade, os usuários poderão responder de forma rápida e prática às mensagens publicadas nos grupos de anúncios da comunidade, tornando a interação mais fluida e dinâmica. Essa atualização visa aprimorar ainda mais a experiência dos usuários nos canais do WhatsApp, oferecendo mais opções de interação e tornando a plataforma mais atrativa tanto para os criadores de conteúdo quanto para os seguidores.

Veja também: Nova lei pode bloquear o WhatsApp para ESTES usuários

Atualização ainda em fase de testes

Atualmente, o recurso dos canais no WhatsApp está sendo disponibilizado apenas para um grupo limitado de usuários. No entanto, a empresa oferece uma opção de inscrição que permite aos usuários receberem uma notificação assim que os canais forem ativados em suas contas.

Essa opção de inscrição é uma maneira de se manter atualizado sobre as últimas novidades e desenvolvimentos relacionados a essa ferramenta. Ao optar por essa inscrição, os usuários ficam informados sobre quando o recurso estará disponível para eles e podem aproveitar as vantagens dos canais do WhatsApp assim que estiverem ativados em suas contas.

Essa medida permite que os usuários interessados possam usufruir dos benefícios dos canais e se engajar em experiências mais dinâmicas e interativas. A empresa busca, assim, oferecer um serviço mais completo e personalizado, mantendo os usuários informados e envolvidos com as atualizações mais recentes do aplicativo. Aqueles que estão ansiosos para explorar as funcionalidades dos canais do WhatsApp podem ficar atentos às notificações e se prepararem para desfrutar dessa nova experiência de comunicação.

Veja também: É melhor você fazer isso HOJE com o seu WhatsApp para evitar problemas.