Prime Video tem 5 suspenses que você não terá coragem de ver

Você já teve a experiência de assistir a um filme que o deixou tão tenso que acabou roendo as unhas e subindo no sofá? Se você gosta dessa sensação, a lista a seguir foi feita especialmente para você! Esses filmes selecionados vão definitivamente provocar fortes emoções. Aproveite para assisti-los nesta temporada de frio!

Foto: divulgação

Sobre o catálogo do Prime Video

O catálogo do Prime Video oferece uma ampla seleção de filmes e séries de suspense. Esse gênero, aliás, continua sendo um dos favoritos entre os amantes do cinema. Com centenas de opções disponíveis, você certamente encontrará histórias envolventes e repletas de suspense que irão mantê-lo vidrado na tela durante essas noites frias. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções e sensações enquanto mergulha nessas produções cheias de mistérios e surpresasTop of Form

5 suspenses para assistir

Confira a seguir 5 filmes de suspense presentes no Prime Video.

A Queda (2022)

Além de serem inseparáveis amigas, Becky e Hunter compartilham outra paixão em comum: ambas são alpinistas. No entanto, Becky recentemente passou por um evento traumático em sua vida, deixando-a emocionalmente abalada.

Preocupada com o bem-estar de sua amiga, Hunter tem uma ideia para ajudá-la a superar seus problemas. Ela propõe que as duas realizem uma escalada desafiadora até o topo de uma torre de rádio remota e abandonada, a uma altitude de 600 metros. Acreditando que essa aventura radical possa elevar o ânimo de Becky, elas embarcam nessa jornada com entusiasmo.

No entanto, o que parecia ser uma experiência revitalizante rapidamente se transforma em um pesadelo. Durante a escalada, algo dá errado e elas acabam presas no topo da torre. Agora, elas enfrentam uma situação extrema, cercadas pela imensidão do vazio, com poucas opções de escape.

Vigiados (2020)

Com o objetivo de celebrar o final de semana de forma especial, dois casais decidem reservar uma casa através da internet para sua escapada.

No entanto, logo que chegam ao local, começam a notar algo inquietante no ambiente. A atmosfera toma um tom sinistro e há uma sensação desconfortável de que não estão sozinhos naquela casa.

Conforme o tempo passa, eventos inexplicáveis começam a ocorrer, aumentando a tensão entre os quatro amigos. Ruídos estranhos, sombras misteriosas e sensações arrepiantes os fazem questionar a decisão de alugar aquela casa.

A medida que a noite avança, eles se veem envolvidos em uma série de acontecimentos perturbadores, que os deixam cada vez mais apreensivos e assustados. Eles terão que enfrentar os medos internos e desvendar os mistérios que cercam a casa para descobrir a verdade sobre o que realmente está acontecendo.

O Homem das Trevas 1 e 2 (2016 e 2021)

Corra! (2017)

Chris, um fotógrafo jovem e promissor, embarca em uma viagem para visitar a luxuosa propriedade onde reside a família de sua namorada, Rose.

A princípio, tudo parece normal, mas com o passar das horas naquela casa, ele começa a notar algo inquietante no comportamento da família de Rose. Suspeitas e estranhas ocorrências começam a levantar questionamentos em sua mente.

À medida que os acontecimentos se desenrolam, Chris se vê confrontado com segredos sombrios que a família esconde. Descobrir a verdade se torna uma jornada intensa e perturbadora, revelando um lado da família de sua namorada que ele nunca poderia ter imaginado.

Boa Noite, Mamãe! (2022)

Quando os dois irmãos gêmeos chegam à casa de campo para visitar sua mãe, ficam surpresos ao encontrá-la com o rosto completamente enfaixado. Ela explica que fez uma cirurgia plástica recentemente como justificativa para a bandagem.

À medida que o tempo passa e diversos acontecimentos estranhos ocorrem na casa, os meninos começam a sentir uma inquietação crescente. Uma terrível suspeita começa a se formar em suas mentes: será que aquela mulher, com o rosto coberto, é realmente sua mãe?

A dúvida e o temor aumentam à medida que eles testemunham mais eventos inexplicáveis na casa e percebem que algo sinistro pode estar acontecendo. Eles se veem envolvidos em uma situação angustiante, incapazes de confiar plenamente na figura materna que está diante deles.

