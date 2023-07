Cena pós-crédito do filme da Barbie: vale a pena ficar após o fim da história?

Finalmente, após uma longa espera, o novo filme da Barbie foi lançado na quinta-feira, dia 20, para o público em geral. Mesmo antes de chegar às telas dos cinemas, muitos espectadores estão curiosos se o filme contém cenas pós-créditos. Estrelando Margot Robbie e Ryan Gosling, o enredo segue a vida das bonecas em Barbielândia, um mundo encantado. No entanto, tudo muda quando a Barbie começa a enfrentar “problemas” semelhantes aos das mulheres reais, como o aparecimento de celulite e a sensação de falta de equilíbrio.

Essa abordagem inovadora da história da Barbie promete trazer uma nova perspectiva ao universo das bonecas e trazer à tona temas relevantes para o público atual. A presença de cenas pós-créditos, se confirmada, pode adicionar ainda mais elementos à narrativa e deixar os espectadores ansiosos por mais revelações e desenvolvimentos na história.

Com a talentosa atuação de Margot Robbie e Ryan Gosling, é de se esperar uma interpretação envolvente dos personagens principais, proporcionando ao público uma experiência cinematográfica cativante. A expectativa é alta, e os fãs da Barbie e entusiastas de filmes certamente não querem perder essa emocionante aventura em Barbielândia.

Barbie tem cenas pós-créditos?

Tradicionalmente, as cenas pós-créditos são conhecidas por surpreender o público com algum detalhe inesperado que não foi mostrado durante o filme ou por deixar um gancho para uma possível sequência.

No entanto, o filme dirigido por Greta Gerwig não segue essa tendência. Assim que os créditos começam a rolar, não há motivo para ficar na sala de cinema, pois Barbie não apresenta nenhuma cena adicional após a exibição dos nomes da equipe responsável pela produção.

O momento dos créditos é acompanhado por diferentes versões da boneca Barbie enquanto a icônica música “Barbie Girl” toca ao fundo. Essa escolha dá um toque especial ao final do filme e talvez busque reforçar a temática e a essência da própria Barbie, tornando-o um encerramento divertido e nostálgico para os espectadores.

Embora não haja cenas adicionais após o término do filme, a experiência de assistir a Barbie certamente oferecerá ao público uma jornada única na mágica Barbielândia, sob a direção de Greta Gerwig, e acompanhada por uma trilha sonora marcante que evoca memórias da adorada boneca.

Sobre o filme da Barbie

Para aqueles que planejam ir ao cinema, é relevante saber que o filme tem uma duração de 1 hora e 54 minutos.

Além disso, é importante mencionar que o longa possui uma classificação indicativa de 12 anos, conforme avaliação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Este filme, que é considerado o mais esperado do ano, teve um orçamento significativo de U$ 100 milhões e obteve uma aprovação impressionante de 93% no Rotten Tomatoes, um site especializado em críticas de filmes. A trama está sendo amplamente elogiada pela maioria dos espectadores que tiveram a oportunidade de assistir à pré-estreia.

Com essas informações em mãos, os espectadores podem se preparar para desfrutar de quase duas horas de entretenimento, destinadas a um público mais maduro, e com a garantia de que o filme foi bem recebido pela crítica e pelo público. É uma experiência cinematográfica aguardada e elogiada, com um investimento significativo na sua produção, tornando-a uma escolha promissora para os amantes do cinema.

