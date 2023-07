Dica quente! Melhores cortes de cabelo para se ter entre os 30 e 40 anos

Estar entre os 30 e os 40 anos de idade é um verdadeiro marco para qualquer mulher e, com ele, pode surgir uma imensa vontade de dar uma repaginada no visual. E, nessa hora, buscar saber quais são os melhores cortes de cabelo para esta faixa etária acaba sendo muito importante.

E ocorre que a resposta para esse questionamento acaba indo muito além da baixa manutenção e da praticidade: as tendências, relacionadas a 2023, combinam perfeitamente o frescor, a modernidade e o conforto, fornecendo um visual muito elegante.

Assim sendo, abaixo é possível conhecer alguns destes cortes.

Os melhores cortes de cabelo são modernos e fáceis de manter | Imagem: Süheyl Burak / unsplash.com

Os melhores cortes de cabelo para as mulheres entre 30 e 40 anos

Existem diversas maneiras de modificar o cabelo de forma criativa, em literalmente qualquer idade. Porém, para quem está exatamente na faixa dos 30 aos 40 anos de idade, apostar nos melhores cortes de cabelo que são tendência para esta faixa etária em 2023 é a melhor forma de elevar a autoestima e chamar a atenção por onde passar.

Ao todo, são 5 cortes, conforme explicado abaixo:

1. O corte de cabelo denominado Corte Borboleta

Esta é uma ótima opção por não representar uma mudança drástica.

Trata-se de um corte composto por camadas curtas em torno do rosto, com subcamadas um pouco mais longas abaixo dos ombros. É ideal para valorizar fios ondulados.

2. O corte de cabelo denominado Corte Chanel

Este é um corte clássico e atemporal que, este ano, pode ser usado nas proximidades do queixo.

Uma risca na lateral, devidamente associada a uma franja, confere ainda mais sofisticação para a mulher que o escolhe.

3. O corte de cabelo denominado Bob Médio

Estando entre os melhores cortes de cabelo, o Bob Médio sempre se reinventa, e promete vir com tudo em 2023 com ondas profundas.

A vantagem, inclusive, é que ele pode ser usado tanto ondulado quanto liso, nunca deixando de perder seu ar de requinte.

4. O corte de cabelo denominado Corte de Polvo

A popularização deste corte aconteceu em 2022, mas ele definitivamente não saiu de moda.

É um corte único, cujo volume e espessura de fato remete ao molusco aquático: seu visual é sofisticado e casual ao mesmo tempo.

5. O corte de cabelo denominado Corte Curva

Este corte, por fim, deixa o cabelo aparado em formato de “U” e, agora em 2023, ganhou mais volume nas pontas e mais textura, sendo perfeito para quem ama deixar o cabelo comprido.

Somente escolher entre os melhores cortes de cabelo não é suficiente

Qualquer um dos cortes citados acima tem de tudo para de fato repaginar o visual e fazer muito sucesso. Porém, é preciso ir muito além desta escolha para estar sempre com a aparência dos fios em dia.

A cor dos fios, por exemplo, deve ser escolhida de modo a valorizar as características do rosto, incluindo a cor da pele. E, para 2023, a cor ombré é a tendência, mantendo as raízes escuras e o comprimento até as pontas mais claro.

E, claro:

Depois de escolhida a cor, é hora de saber cuidar devidamente dos fios. Afinal, embora os melhores cortes de cabelo sejam considerados de baixa manutenção, ainda merecem atenção.

