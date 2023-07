Por que você odeia sua aparência nas fotos? Motivo real foi encontrado

É comum você tirar uma foto e simplesmente não gostar do resultado. Não que você esteja mal vestido ou com a maquiagem ruim. Você pode se olhar no espelho e se achar lindo(a). Porém, ao tirar uma foto com essa mesma aparência, simplesmente não parece a mesma coisa. Afinal, porque tem essa diferença na hora de tirar fotos? Porque algumas pessoas simplesmente odeiam suas aparências nas fotografias? Vamos explicar isso aqui.

Foto: divulgação

Porque isso acontece?

Antes de sair, você dá uma olhada no espelho do banheiro para verificar sua maquiagem. Tudo parece perfeito! Seus cachos estão impecáveis, e o delineado dos olhos nunca ficou tão bonito.

Você decide registrar esse momento tirando uma selfie, para guardar esse look maravilhoso para sempre. No entanto, o tempo é curto e você não pode se dar ao luxo de gastar muito tempo garantindo que a selfie saia perfeita. Afinal, você está atrasado e não domina completamente as técnicas de poses e iluminação. Mas tudo bem, porque levar seu perfil no Tinder a sério é importante para você.

Mais tarde, quando um amigo pede para ver outra foto sua, você passa pela selfie anterior e fica chocado. Seu cabelo parece estar uma bagunça, parecendo quase um ninho de abelhas. Além disso, a maquiagem dos olhos, que parecia tão impecável no espelho do banheiro, na foto se assemelha a algo que um guaxinim usaria.

Essa situação pode ser frustrante, pois o resultado na selfie não corresponde ao que você esperava. Mas acontece com muitas pessoas que nem sempre conseguem capturar a perfeição do momento em uma foto. É importante lembrar que a aparência em uma selfie nem sempre reflete exatamente como nos vemos no espelho, e que todos nós temos momentos em que as coisas não saem exatamente como esperávamos. O importante é não se deixar abalar por essas pequenas imperfeições e lembrar que nossa autoestima não deve depender exclusivamente de uma foto, mas sim do nosso autoconhecimento e aceitação pessoal.

Afinal, porque odiamos nossa aparência nas fotos?

Será que essa é realmente a sua aparência? Aquilo que você considerava perfeito acaba sendo uma grande desordem quando registrado em fotos. Por que você pode estar tão equivocado e por que sente tanta aversão à forma como aparece nas imagens? Por que ninguém lhe disse o quão terrível você aparenta ser?

A questão reside no fato de que a maioria de nós está acostumada a se ver refletida no espelho, mas, infelizmente, esse reflexo nos engana.

Quando nos olhamos no espelho, acreditamos estar visualizando nossa verdadeira aparência, mas, na realidade, estamos vendo uma imagem invertida.

Os rostos da maioria das pessoas não possuem absoluta simetria, e tudo bem. Nos acostumamos com detalhes como o olho esquerdo sendo ligeiramente maior do que o direito, ou o sorriso que parece pender para um dos lados.

Essas pequenas assimetrias são normais e fazem parte da beleza única de cada indivíduo. Porém, quando nos deparamos com uma fotografia, que mostra nossa aparência real para os outros, é natural que possamos sentir estranheza ou insatisfação, pois não estamos acostumados a nos ver daquela forma.

É importante lembrar que todos nós tendemos a ser nossos próprios críticos mais severos. Perceber essas diferenças na imagem fotográfica não significa que somos “horrendos” ou “terríveis”. Pelo contrário, nossa singularidade é o que nos torna especiais e únicos.

Devemos aprender a nos aceitar, tanto no espelho quanto nas fotos, e compreender que nossa aparência não define nossa verdadeira essência. Valorizar a individualidade e a beleza interna é fundamental para cultivar uma autoestima positiva e saudável. E, acima de tudo, lembrar que nossa verdadeira beleza vai muito além do que podemos enxergar no reflexo do espelho ou em qualquer imagem fotográfica.

