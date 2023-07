Alerta GERAL: poucos dias para liberação do 3º lote da restituição do IR

Está chegando um dos momentos mais esperados pelos brasileiros, isto é, o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda. O valor em questão é “devolvido” pelo Governo pois o contribuinte acaba pagando mais do que deveria, geralmente isso acontece pelos valores que são reduzidos por alguns gastos, como com saúde e educação. Confira as datas da restituição do Imposto de Renda 2023 e quem tem prioridade para receber.

Confira tudo sobre o terceiro lote da restituição do IR | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem tem prioridade na hora de receber a restituição do Imposto de Renda?

Todos contribuintes que pagaram o Imposto de Renda um valor a mais do que o que deveria, devem receber a restituição. Entretanto, há algo chamado “ordem de prioridade” que define quem deve receber os valores primeiro. A lista de prioridades é:

Idosos que possuem 80 anos ou mais;

Idosos que possuem 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou doença grave;

Contribuintes que a maior fonte de renda é do magistério;

Outros contribuintes.

A grande novidade deste ano de 2023, é que mais dois grupos de contribuintes obtiveram prioridade, a saber, quem escolheu receber via pix e quem optou pela declaração pré-preenchida.

Prioridade do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda

O terceiro lote do Imposto de Renda, que será pago este mês, será o primeiro que irá abranger os demais contribuintes, ou seja, aqueles que não estão na lista de prioridades. Portanto, a lista de quem irá receber a restituição será:

Os contribuintes que tinham prioridade legal, mas que entregaram a declaração após o dia 10 de junho ou que estava na malha fina;

Quem utilizou a declaração pré-preenchida ou decidiu receber a restituição via pix;

Demais contribuintes que não apresentam alguma prioridade.

E sobre a data do pagamento, será no dia 31 de Julho. E a partir do dia 24, como de costume, os contribuintes podem consultar os valores que irão receber.

Quando os demais lotes serão pagos?

O pagamento dos demais lotes do Imposto de Renda irão acontecer até o mês de setembro, de acordo com o cronograma a seguir:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

Vale lembrar que algumas pessoas precisam receber o valor antes do prazo em questão, nos casos em questão, é interessante realizar a antecipação da restituição do Imposto de Renda. Embora o nome seja bonito, não se engane, pode ser desvantajoso em alguns casos.

Já que se trata de um empréstimo, que usa a Restituição do Imposto de Renda como garantia, ou seja, o dinheiro é pago hoje mas o usuário paga quando recebe a restituição. O principal problema da escolha, são os juros, que geralmente, são altíssimos.