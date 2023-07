É melhor você fazer isso HOJE com o seu WhatsApp para evitar problemas.

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens que acumula diversos envios na conversas, incluindo muitas mídias. Com o tempo, caso a gente não exclua de nossa galeria, o armazenamento vai entupir. E quando algum aplicativo em específico começa a ficar mais lento, é comum se recomende a exclusão do cache. Afinal, o que seria isso? É possível perder meus contatos ou minhas conversas? Veja mais sobre o assunto, abaixo.

É melhor ficar atento ao seu whatsapp para não ter problemas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Por que eu devo excluir o cache do WhatsApp?

O cache é um espaço do seu celular destinado a armazenar dados temporários. Desde já, a exclusão do cache não apagará suas conversas e nem mídias. A exclusão do cache resulta na remoção de arquivos temporários que foram armazenados para acelerar o carregamento e o acesso de determinadas informações.

Porém, a exclusão deve ser pensada caso você esteja pensando uma maior liberação de espaço do seu dispositivo. Além disso, caso o seu WhatsApp esteja travando ou lento, uma das possibilidades pode ser o grande cache que se acumulou.

Além disso, é possível excluir o cache do Google Chrome e de outros aplicativos.

Como eu posso excluir o cache?

Para fazer esse procedimento no seu celular, é preciso recorrer as Configurações. Leia mais sobre o passo a passo. Os caminhos podem ser diferentes a depender do modelo e sistema operacional que é utilizado (Android ou IOS). Mesmo assim, a exclusão do cache é possível para todos.

Abra as configurações.

Procure pela aba “Aplicativos”.

Selecione o “WhatsApp”.

Vá até “Armazenamento”.

Toque em limpar cache.

Pronto!

A exclusão desses arquivos pode ajudar você a ter uma experiência um pouco melhor caso esteja percebendo uma piora significativa nas últimas vezes que o app foi aberto.

Na possibilidade de o problema persistir em outros programas, recomenda-se consultar um especialista para verificar a sua situação com mais detalhes.

Modo descanso no Whatsapp, o que é isso?

Pesquisas publicadas revelam que no ano de 2018, os dados indicam que o uso excessivo de mídias sociais, incluindo o WhatsApp, pode estar associado ao aumento de ansiedade e depressão em jovens adultos.

Nesse sentido, o constante fluxo de notificações e mensagens pode sobrecarregar o cérebro e contribuir para a sensação de estar sempre “ligado”. Essa situação acaba causando estresse e impactando negativamente o sono e a qualidade de vida.

Como ativar o modo descanso do aplicativo?

Primeiramente, vá para a seção de “Configurações”.

Na sequência, toque em “Aplicativos”.

Escolha o ícone do WhatsApp.

Ao final do processo, clique em “Forçar parada”.

Veja como ativar esse modo no iPhone:

Abra o aplicativo e toque em suas “Ajustes”.

Na lista de opções, procure por WhatsApp.

Depois disso, clique em “Desativar dados móveis”.

Por fim, basta abrir o WhatsApp normalmente para que ele volte a notificar sobre tudo o que está acontecendo.

