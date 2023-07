Nova lei pode bloquear o WhatsApp para ESTES usuários

Este país vai bloquear o WhatsApp? No centro de uma controvérsia emergente, estão o governo do Reino Unido e as gigantes tecnológicas globais como Apple, WhatsApp, Telegram e Signal. O motivo? Um novo projeto de lei do governo britânico denominado “Lei de Segurança Online”, que busca alterar a maneira como os serviços de mensagens online operam e, assim, tem potencial para afetar a privacidade e a segurança dos usuários de aplicativos de mensagens.

O governo do Reino Unido deseja bloquear a criptografia do WhatsApp para verificar mensagens em nome da segurança online.

Proposta para bloquear o WhatsApp e Telegram

Este projeto, proposto pelo governo britânico, busca estabelecer um conjunto de regras para os serviços de mensagens, como o iMessage da Apple e outros aplicativos de mensagens, incluindo WhatsApp, Telegram e Signal. A ideia principal é remover a criptografia atualmente aplicada a esses mensageiros, dando assim às agências governamentais a capacidade de acessar e verificar o conteúdo das mensagens enviadas pelos cidadãos.

Para os reguladores que apoiam este projeto, a remoção da criptografia permitirá combater com maior eficácia o abuso infantil e a disseminação de outros conteúdos ilegais, como o comércio de drogas, tráfico de armas ou de pessoas. Essa proposta de legislação é vista por seus proponentes como uma ferramenta crucial para aumentar a eficácia das ações de combate ao crime online.

Em resposta a essa proposta legislativa, a Apple anunciou que, se a lei for aprovada, pretende remover seus serviços de mensagens, iMessage e FaceTime, do mercado do Reino Unido. A empresa sediada em Cupertino argumenta que a nova lei pode afetar adversamente a segurança dos usuários, pois a quebra da criptografia pode potencialmente expor as conversas privadas dos usuários a cibercriminosos.

A Apple também se manifestou enfaticamente contra a perspectiva de fazer alterações em seus aplicativos e serviços para atender às exigências de uma única nação. O ponto de vista da Apple reflete a preocupação da indústria com a segurança do usuário e o compromisso em manter os altos padrões de privacidade que promete a seus clientes.

Empresas se posicionaram

Além da Apple, outras grandes empresas do setor de tecnologia, como WhatsApp, Telegram e Signal, também se manifestaram contra a nova lei proposta. Essas empresas compartilham a preocupação da Apple de que a lei possa comprometer a segurança dos usuários ao forçar a remoção de medidas de segurança essenciais, como a criptografia.

Atualmente, o projeto de lei ainda está sob análise e consulta, com um prazo estimado de oito semanas para a conclusão desta fase. No entanto, a perspectiva de aprovação da lei já está causando uma grande agitação entre as empresas de tecnologia.

Caso a lei seja aprovada, é provável que a maioria dos aplicativos de mensagens opte por abandonar o mercado britânico em vez de cumprir as novas exigências. Muitas empresas estão esperando que a União Europeia não siga o exemplo do Reino Unido, pois isso poderia ter implicações significativas para o funcionamento dos serviços de mensagens e a privacidade dos usuários em uma escala muito maior.

A controvérsia em torno da proposta de “Lei de Segurança Online” do Reino Unido ilustra a crescente tensão entre governos e empresas de tecnologia sobre questões de privacidade e segurança. À medida que avançamos para uma era cada vez mais digital, é essencial encontrar um equilíbrio entre a necessidade de segurança e o direito à privacidade.

