2 aplicativos chineses podem estar espionando seu Android; fique atento

Aplicativos espiões no Android – A onda de cibersegurança agita novamente a comunidade de usuários de Android, pois uma nova ameaça, na forma de dois aplicativos de spyware chineses, invade dispositivos em todo o mundo. A ação imediata recomendada por especialistas em segurança cibernética é a remoção manual desses aplicativos para evitar a coleta indevida de informações pessoais.

Proprietários de Android foram instruídos a excluir manualmente dois aplicativos de spyware chineses. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Aplicativos maliciosos no Android

Os aplicativos em questão, identificados como ‘Recuperação de arquivos e recuperação de dados’ e ‘Gerenciador de arquivos’, mostraram um comportamento enganoso, operando secretamente para transmitir dados confidenciais dos usuários a servidores mal-intencionados na China, segundo informações da empresa de segurança cibernética Pradeo. As informações que esses aplicativos estão roubando incluem listas de contatos vinculadas a contas de e-mail e redes sociais, além das armazenadas no dispositivo. Além disso, fotos, vídeos e a localização em tempo real dos usuários do Android também estão sendo comprometidos por esses aplicativos mal-intencionados.

A ameaça foi descoberta pela empresa de segurança cibernética Pradeo, que posteriormente notificou o Google sobre os aplicativos nocivos. Em resposta, o gigante da tecnologia tomou as medidas necessárias e já removeu os aplicativos. Em um nível de complexidade adicional, Pradeo também revelou que esses aplicativos conseguem ocultar seus ícones da tela inicial do dispositivo, o que dificulta ainda mais a identificação e a remoção por parte dos usuários. Atualizados no final de junho, esses aplicativos abusam das permissões que o usuário concede durante a instalação, conseguindo reiniciar o dispositivo e operar em segundo plano.

Para eliminar esses aplicativos potencialmente perigosos, os usuários precisam navegar até as configurações do dispositivo e selecionar ‘Aplicativos’ para visualizar a lista de aplicativos atualmente em execução no dispositivo. A partir daí, podem localizar e desinstalar os aplicativos mencionados.

Proteção cibernética

A proteção cibernética é uma necessidade urgente na era digital atual. Nesse contexto, uma ferramenta chamada Google Play Protect pode ser a solução para manter as informações pessoais dos usuários do Android seguras contra malware e golpes maliciosos. O aplicativo, disponível gratuitamente para todos os usuários do Android na Google Play Store, pode efetivamente impedir ataques cibernéticos prejudiciais.

O Google Play Protect funciona analisando os aplicativos antes que sejam baixados para verificar sua segurança. Além disso, é capaz de examinar todo o dispositivo em busca de malware e aplicativos perigosos. O malware é um arquivo ou código mal-intencionado que pode infectar seu telefone ou computador.

O Google destaca em seu blog que o “Play Protect está embutido em todos os dispositivos com o Google Play, está sempre atualizando e toma medidas automaticamente para manter seus dados e dispositivos seguros, para que você não precise levantar um dedo”.

Para ativar o Google Play Protect, é necessário abrir o aplicativo Google Play Store e tocar no ícone do perfil no canto superior direito. Em seguida, a opção ‘Configurações’ deve ser selecionada. Posteriormente, na seção ‘Sobre’, os usuários podem verificar se seu dispositivo é certificado pelo Play Protect. Para habilitar ou desabilitar o serviço, o usuário precisa abrir a Play Store, tocar no ícone do perfil, selecionar ‘Play Protect’ > ‘Configurações’ e ativar ou desativar a opção ‘Verificar aplicativos com Play Protect’. Dessa forma, os usuários do Android podem garantir uma camada adicional de proteção contra ameaças cibernéticas.

