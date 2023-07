Você também pode sacar o Bolsa Família! Método diferente caiu na internet

Como sacar o Bolsa Família – Em uma novidade marcante que visa ampliar o acesso e facilitar a vida dos beneficiários, o programa Bolsa Família agora permite saques em qualquer instituição bancária licenciada. A flexibilização das opções de saque representa uma mudança substancial, pois anteriormente esses saques estavam restritos a Correspondentes Caixa, casas lotéricas e movimentações via Caixa Tem.

Agora, com a nova medida, os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o auxílio em diversos bancos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Aprenda a sacar o Bolsa Família

Anteriormente, o dinheiro do Bolsa Família, um programa que ajuda milhões de famílias brasileiras na luta contra a fome, só poderia ser sacado em locais específicos. A presidente da Caixa, Maria Serrano, anunciou na última quarta-feira (19) que as agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, agora estão habilitadas para disponibilizar o serviço do Bolsa Família. Essa medida representa uma cooperação entre os quatro bancos federais para implementar uma ação que visa beneficiar diretamente a população brasileira.

Veja também: Sinal de ALERTA vem do governo: valor do Bolsa Família diminuiu em JULHO

Os Bancos do Nordeste e da Amazônia têm locais específicos de operação, mas a principal meta dessa iniciativa é simplificar o processo de saque do benefício e expandir as opções de saque para todas as localidades do país. A iniciativa prevê uma implementação faseada, com o serviço iniciando nas lotéricas Caixa e depois se expandindo para abranger 9 mil agências bancárias e 13 mil unidades lotéricas. Isso resultará em um total de 22 mil pontos de atendimento, como informou Serrano.

Com a nova medida, as opções de saque do programa se diversificaram. Agora, além de usar o Cartão do Auxílio Brasil e o Cartão antigo do Bolsa Família, os beneficiários podem também realizar transações através do aplicativo Caixa Tem. Há ainda a possibilidade de realizar saques sem o cartão, gerando um código pelo Caixa Tem, ou efetuar o saque diretamente em uma agência bancária de escolha do beneficiário.

Disponibilidade do programa

A disponibilidade para realizar os saques do programa é determinada pelo Número de Identificação Social (NIS). As datas previstas são:

Beneficiários com NIS final 1 podem sacar no dia 18 de julho. Para aqueles com NIS final 2, a data é 19 de julho. Os números 3 e 4 têm suas datas em 20 e 21 de julho, respectivamente. Para os beneficiários com NIS final 5, o saque pode ser realizado em 24 de julho. Seguem-se os finais 6, 7, 8, e 9 com datas de saque em 25, 26, 27 e 28 de julho, respectivamente. Os beneficiários com NIS final 0 podem realizar o saque em 31 de julho.

Essa nova implementação representa uma importante evolução para o programa Bolsa Família, facilitando o acesso dos beneficiários ao saque dos seus benefícios e expandindo as opções de serviços bancários. Essa medida certamente contribuirá para o aumento da comodidade e da eficiência na entrega desses benefícios tão essenciais para milhões de famílias brasileiras.

Veja também: Pagamento SURPRESA do Bolsa Família programado para este sábado (22); quem recebe?