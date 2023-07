Como descobrir a localização de uma pessoa pelo WhatsApp! Podem estar de olho em você

Localização está sendo informada pelo WhatsApp? A discussão sobre privacidade e segurança é uma constante na era digital, principalmente quando nos referimos a aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. Este aplicativo oferece uma função que permite aos usuários compartilharem sua localização em tempo real ou a localização atual. No entanto, é importante ressaltar que este recurso só funciona se a pessoa desejar revelar sua posição, e qualquer tentativa de obter essa informação sem consentimento pode ser considerada crime.

O WhatsApp permite saber a localização de uma pessoa em tempo real se ela aceitar compartilhar sua posição. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Entenda como sua localização pode estar sendo compartilhada no WhatsAppç

O compartilhamento de localização do WhatsApp, disponível nos aplicativos para Android e iOS, é uma funcionalidade nativa que, segundo a própria empresa, possui criptografia de ponta a ponta. Isso significa que, teoricamente, a localização de um usuário só pode ser acessada por quem recebe a informação, impedindo que terceiros não autorizados interceptem esses dados enquanto estão sendo transmitidos.

Para usufruir da funcionalidade de compartilhamento de localização em tempo real, o usuário precisa ter o GPS do celular ativado e uma conexão ativa com a internet. O processo de ativação é simples e direto: no aplicativo Android, o usuário deve abrir a conversa com quem deseja compartilhar a localização, tocar no ícone do clipe de papel, escolher “Localização” e, em seguida, selecionar “Localização em tempo real”. Em seguida, ele deve escolher a duração do compartilhamento e tocar no ícone de envio.

Em dispositivos iOS, o processo é muito semelhante: na conversa selecionada, o usuário deve tocar no ícone “+”, escolher “Localização” e então optar por “Localização em tempo real”. Da mesma forma que no Android, o usuário deve selecionar a duração do compartilhamento e tocar no ícone de envio. Os usuários também têm a opção de personalizar a localização em tempo real com uma mensagem de texto. Para interromper o compartilhamento, basta acessar a conversa e tocar em “Encerrar” na opção ativa no chat.

Outras funções

Além do compartilhamento de localização em tempo real, o WhatsApp também permite que os usuários compartilhem sua localização atual, embora este recurso não forneça atualizações em tempo real. Para compartilhar a localização atual no Android, o usuário deve abrir a conversa desejada, tocar no ícone do clipe de papel, escolher “Localização” e então tocar em “Localização atual”. No iOS, o processo é o mesmo, mas inicia-se tocando no ícone “+”.

O compartilhamento de localização atual também permite que os usuários selecionem endereços específicos para indicar sua posição. Para fazer isso, o usuário deve deslizar a tela para encontrar o nome do local onde está e tocar nele para enviar.

Embora o compartilhamento de localização seja um recurso útil em várias situações, é crucial lembrar que a privacidade é um direito fundamental. Portanto, é essencial que os usuários respeitem o desejo dos outros de compartilhar ou não sua localização. É por isso que o WhatsApp e outras empresas de tecnologia enfatizam a importância do consentimento e da segurança no uso desses recursos.

