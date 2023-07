Sinal de ALERTA vem do governo: valor do Bolsa Família diminuiu em JULHO

O programa Bolsa Família foi relançado no mês de março pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e no mês de junho o programa sofreu algumas alterações nas regras e também nos métodos de verificação dos dados cadastrais e valores.

Neste mês de julho, depois que o governo já compartilhou as informações dessa nova rodada de pagamentos, os beneficiários perceberam que essas alterações contribuíram para a redução do valor médio pago no programa para quase 21 milhões de famílias que se encontram em estado de pobreza ou extrema pobreza.

confira os valores do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Valor do Bolsa Família diminuiu em julho

O Ministério do Desenvolvimento Social divulgou dados oficiais neste mês de julho e o novo programa Bolsa Família está atendendo atualmente cerca de 20,9 milhões de famílias e a quantia média para esse mês é de R$ 684,17, é um valor de R$ 21,23 menor do que a que foi paga no mês de junho que tinha 21,2 milhões de famílias e o valor médio que receberam foi de R$ 705,40.

Vale ressaltar que o valor médio que é pago pelo Bolsa Família não representa o valor real que as famílias receberam neste mês, pois ao contrário de como era o Auxílio Brasil que repassava o valor de R$ 600 para todas as famílias, esse novo programa irá fazer pagamentos de valores diferentes para cada modelo de família através dos benefícios adicionais para crianças, jovens e gestantes.

Cálculo do Bolsa Família

O valor médio do programa Bolsa Família é feito de forma simples e rápido, o cálculo divide o valor total que foi gasto na rodada pelo número de beneficiários que foram atendidos no mês. Esse cálculo é apenas para a população ter uma percepção geral da quantia que as famílias receberam, e por isso que a alteração da quantidade de beneficiários e os valores gastos o valor médio também acaba mudando.

Veja também: Parcela MENOR do Bolsa Família foi aprovada e pega muitos de surpresa; veja quem está na lista

Bolsa Família de julho

Os pagamentos do programa neste mês de julho começaram a ser repassado na última terça-feira (18) e vai até o dia 31. Está acontecendo da mesma forma que os meses anteriores, os beneficiários vão recebendo de acordo com o número final do NIS. Veja abaixo o calendário.

NIS de final 1 – depósito na conta 18 de junho

NIS de final 2 – depósito na conta 19 de julho

NIS de final 3 – depósito na conta 20 de julho

NIS de final 4 – depósito na conta 21 de julho

NIS de final 5 – depósito na conta 24 de julho

NIS de final 6 – depósito na conta 25 de julho

NIS de final 7 – depósito na conta 26 de julho

NIS de final 8 – depósito na conta 27 de julho

NIS de final 9 – depósito na conta 28 de julho

NIS de final 0 – depósito na conta 31 de julho

Veja também: ESTE é o principal ERRO que fará você perder o Bolsa Família de repente