Revelado o que mais pode cair no ENEM 2023: prepare-se para passar

Se você acompanhou nossa última matéria sobre as dicas de como tirar uma redação nota mil no Enem, sabe também que faltam apenas 15 semanas para o início do famoso (e temido) Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Com o Enem cada vez mais próximo, pode bater aquele desespero se você ainda nem tinha pensando em como se preparar para as provas, mas a boa notícia é que se você seguir as dicas a seguir, terá tempo de sobrar para gabaritar no Exame e comemorar muito no fim do ano.

Crie seu plano de estudos AGORA

Com início previsto para o primeiro domingo de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio 2023, mais conhecido como o temido Enem, causa calafrios nos estudantes que não têm segurança em determinados assuntos ou simplesmente costumam deixar tudo para cima da hora. No entanto, se você pretende ter um final feliz após os exames, é bom criar um plano de estudo o mais cedo possível.

E dentro de todo bom plano de estudo, uma boa estratégia deve ser traçada e a primordial de todas para saber qual caminho seguir é analisar todos os conteúdos cobrados na aplicação regular do exame ao longo das últimas edições. Logo abaixo, listamos os cinco assuntos mais recorrentes no Enem e como os mesmos foram distribuídos nas provas.

O exame é dividido por áreas do conhecimento, da seguinte maneira:

Ciências Humanas: 45 questões de múltipla escolha de geografia, história, filosofia e sociologia.

45 questões de múltipla escolha de geografia, história, filosofia e sociologia. Linguagens: 40 questões de português e literatura e mais 5 de língua estrangeira (inglês ou espanhol).

40 questões de português e literatura e mais 5 de língua estrangeira (inglês ou espanhol). Redação dissertativa-argumentativa: texto tem que ser escrito com base em uma situação-problema apresentada.

texto tem que ser escrito com base em uma situação-problema apresentada. Matemática: 45 questões.

45 questões. Ciências da Natureza: 45 questões de biologia, química e física.

Antecipação é a chave

Observando o levantamento, nota-se que existe uma sequência na cobrança de assuntos que são trabalhados desde o ensino fundamental. Nas provas de história, geografia e português, por exemplo, é comum cair muito conteúdo anterior ao ensino médio no Enem.

Também não é incomum que o Enem cobre assuntos de ensino fundamental, como matemática, por exemplo. Mas a exceção não é motivo para pânico do estudante, já que, em geral, são conteúdos de questões mais fáceis, e acertar esses itens é muito positivo segundo a TRI, teoria que explicamos logo abaixo.

Como funciona o TRI?

TRI significa Teoria de Resposta ao Item, uma espécie de modelo matemático que avalia os acertos do candidato e calcula a nota que o estudante tirou. O método analisa a coerência do desempenho do candidato.

Se o candidato acerta as questões mais difíceis, mas erra as consideradas fáceis, o sistema entende que o estudante teria supostamente marcado as respostas no puro “chute”. Neste caso, ele terá uma nota menor do que aquele que acertou as questões de nível de dificuldade fácil e médio, mas errou as mais difíceis.

Por isso, priorizar os temas mais recorrentes e os mais fáceis pode garantir ao aluno um bom desempenho, mesmo que não se saia tão bem com os assuntos mais desafiadores.

Plano de estudos na prática

Para quem não costuma ser muito organizado, a ideia de montar um plano de estudos pode ser vista como um grande desafio, mas se o estudante simplificar as coisas de modo a adequar o plano de estudos as suas caracteristicas particulares, perceberá que não é nenhum bicho de sete cabeças.

Antes de mais nada, o candidato deve colocar no papel o tempo que tem disponível para os estudos. Em seguida, anotar quais são suas principais dificuldades no conteúdo e até mesmo suas facilidades, o que o auxiliará em focar nos pontos fracos e reforçar os fortes em cada conteúdo a ser estudado.

Se 15 semanas podem passar rápido para muitos, isso não significa que é hora de estudar tudo de uma vez por pura afobação. O ideal é fazer um cronograma do que vai estudar em cada dia específico, pontuando as disciplinas que serão seu foco em cada dia da semana. Você pode, por exemplo, simular a divisão da prova e estudar redação e ciências humanas em um dia, matemática e linguagem em outro, e intercalar com um dia para estudar a ciências da natureza. Ou então escolher um dia para focar apenas na redação, se sua intenção é tirar a tão sonhada nota mil.

Onde conseguir material de estudo?

Muitos candidatos já se matriculam em cursos preparatórios por antecipação, mas nem todos podem arcar financeiramente com esta opção. Se você se identifica com essa situação, leia abaixo algumas alternativas que são gratuitas e eficazes para estudar para o Enem:

Assim como muitos candidatos a concursos públicos fazem, uma boa estratégia é ter acesso às provas de edições anteriores para entender como os assuntos são distribuídos e cobrados no exame. Através do site do Inep, você pode ter acesso tanto as provas quanto aos gabaritos das edições anteriores do Enem. (Clique Aqui para acessar o site)

A partir daí, pode consultar livros didáticos, os mesmos usados em escola, ou até usar a internet para pesquisar determinados assuntos. Outra alternativa para se encontrar bons materiais de estudo são as bibliotecas de escola ou bibliotecas públicas, se atentando obviamente à data de cada material, optando pelos mais recentes posspiveis.

Redação

É impossível falar de planos de estudos sem citarmos a maior celebridade do Enem: a Redação. A disciplina, que corresponde a 20% da nota total do Exame, pode ser decisiva para garantir a vaga na universidade desejada. Alguns processos seletivos, como Sisu e ProUni, por exemplo, não permitem a inscrição de quem tiver zerado na redação e usam a nota como critério de desempate.

Cronograma do Enem 2023

5 de novembro (domingo)

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

12 de novembro (domingo)

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Término das provas no 1º dia: 19h

19h Término das provas no 2º dia: 18h30

