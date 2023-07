Nubank emite comunicado sobre PLANO para ajudar a quitar dívidas dos brasileiros

Um dos grandes esforços do Governo Federal, é livrar os brasileiros de suas dívidas, para que eles possam voltar a ter uma vida financeira saudável. E para isso, está sendo lançado o programa Desenrola Brasil, que conta com a presença de vários bancos. Alguns já tinham confirmado que iriam aderir ao programa, como o Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Picpay e Santander, agora, o Nubank que conta com mais de 75 milhões de clientes avisou se iria ou não realizar a adesão também.

Nubank possui milhões de clientes

O Banco Digital em questão, quando começou a operar no Brasil, rapidamente, conquistou várias pessoas, principalmente, por conta da facilidade na hora de conceder crédito. Basicamente, a maioria dos clientes ao abrirem uma conta no banco, já conseguiam um limite pré-aprovado.

Geralmente, o limite era de R$ 50 e ia aumentando no decorrer dos dias, conforme o usuário fosse usando o cartão de crédito e pagando todas as faturas na data correta. Isso permitiu que vários brasileiros ingressassem no mercado de crédito.

Em contrapartida, por conta do baixo limite de crédito, era comum alguns usuários abrirem conta no banco e acabarem não pagando, o que gerou várias dívidas com valores pequenos, cerca de R$ 30 a R$ 50, que obviamente, aumentou devido os juros.

Nubank anuncia se irá participar do Desenrola Brasil

Como salientado, inúmeras instituições financeiras já haviam anunciado que iriam ingressar no programa em questão, como bancos tradicionais e o picpay, representando os bancos digitais. Mas a expectativa era bem grande para o Nubank.

Já que o banco digital em questão, possui mais de 70 milhões de usuários e uma boa parte deles são de baixa renda. Portanto, a adesão da fintech seria de suma importância para limpar o nome da população.

Mediante tanta espera, o banco resolveu aderir ao programa em questão e já adiantou, que começou a implementar as regras impostas pelo Governo Federal.

Perdão de dívidas Nubank

Não haverá realmente um “perdão” de dívidas, o que vai ocorrer, é que o banco irá tirar o nome dos usuários que possuem dívidas de até R$ 100 dos órgãos de proteção ao crédito. Mas posteriormente, o valor deve ser negociado e pago.

Pela assessoria de imprensa, o banco informou: A instituição dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$ 100 e compartilhará mais detalhes de sua adesão conforme avançar no processo. E informará, oportunamente, as condições e critérios para renegociações no âmbito do programa, assim como os canais de atendimento que serão disponibilizados.”

Agora tanto o Nubank quanto outras instituições bancárias, estão esperando as demais fases do programa em questão, para que as negociações com os demais usuários que estão negativados venham a avançar.