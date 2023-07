Parcela MENOR do Bolsa Família foi aprovada e pega muitos de surpresa; veja quem está na lista

Parcela reduzida no Bolsa Família? Uma incerteza paira no ar para os beneficiários do Bolsa Família neste mês de julho. O pagamento do programa, que começou na terça-feira (18), foi marcado por uma diminuição surpreendente nas parcelas, deixando muitos na dúvida sobre os motivos dessa redução. Neste artigo, vamos esclarecer três possíveis razões que podem ter impactado a diminuição dos valores distribuídos pelo programa de assistência social.

Bolsa Família já realizou a redução do valor da parcela em julho?

Um fator que pode ter influenciado essa diminuição no valor do Bolsa Família é a não liberação do Auxílio Gás em julho. Essa assistência adicional é habitualmente distribuída a cada dois meses. Dado que o benefício foi concedido em junho, a próxima parcela só será incorporada aos pagamentos do programa em agosto. Assim, a falta deste adicional na quantia total pode ter acarretado a percepção de redução no valor geral do Bolsa Família neste mês.

Outra possível explicação para a diminuição do valor do Bolsa Família é a inclusão do empréstimo do Auxílio Brasil, um crédito que foi disponibilizado em 2022. Esta modalidade de empréstimo proporcionou parcelas máximas de R$ 160 para os beneficiários do programa de assistência social. Portanto, aqueles que ainda estão no processo de quitação deste empréstimo podem continuar a receber um valor inferior a R$ 600, o que pode contribuir para a percepção de redução nos pagamentos deste mês.

A última razão que pode estar por trás da diminuição dos valores do Bolsa Família em julho é a aplicação da Regra de Proteção e o consequente aumento de renda das famílias beneficiárias. Se uma família tiver um aumento de renda devido a um emprego formal ou atividade empreendedora, ocorre uma redução de 50% no valor padrão do Bolsa Família.

A Regra de Proteção do Bolsa Família foi criada com o objetivo de permitir que as famílias beneficiárias possam melhorar suas rendas mensais. Quando isso ocorre, os beneficiários mantêm o direito de receber o Bolsa Família por até dois anos, desde que a renda adicional não ultrapasse o limite de meio salário mínimo por pessoa na família. No caso de aumento da renda devido a um emprego com carteira assinada ou atividade empreendedora, o direito de receber o Bolsa Família é mantido, mas o valor do benefício é reduzido em 50%.

Calendário e adicionais

Com relação ao calendário do Bolsa Família, os pagamentos são organizados de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Os pagamentos de julho iniciaram no dia 18 para aqueles com o dígito final 1 e se estenderão até o dia 31 para os com o dígito final 0.

Além disso, vale mencionar que o Bolsa Família inclui parcelas adicionais que são liberadas de acordo com a composição familiar. O Benefício de Renda de Cidadania disponibiliza R$ 142 por integrante da família; o Benefício Variável Familiar concede R$ 50 para lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos; o Benefício Primeira Infância oferece R$ 150 para cada criança de até seis anos; e o Benefício Complementar completa o valor de R$ 600 quando a família não apresenta integrantes suficientes para alcançar essa quantia.

Esperamos que essas explicações possam esclarecer a questão da redução nos valores do Bolsa Família de julho. É fundamental que os beneficiários do programa compreendam os diferentes fatores que podem afetar o valor dos benefícios, a fim de gerenciar melhor suas expectativas e planejar seus gastos de maneira mais eficaz.

