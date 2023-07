Sem comprovação de renda, autônomo pode financiar casa pela Caixa; entenda

O Governo Federal acaba de anunciar uma grande novidade que deve ajudar ainda mais os brasileiros que sonham em ter sua casa própria, para isso, eles irão facilitar que trabalhadores autônomos consigam comprovar sua renda a fim de obter o financiamento do seu imóvel. A medida visa combater o déficit habitacional presente no Brasil, que em 2019, era superior a 5 milhões de habitações, entenda.

Ministro das Cidades anuncia a proposta

No último dia 19, Jader Filho, atual ministro das cidades, divulgou a proposta que deve fomentar ainda mais os financiamentos provenientes do programa Minha Casa, Minha Vida. O Governo pretende desburocratizar o processo de comprovação de renda, para que o acesso ao financiamento fique mais fácil.

Já que para ter acesso ao crédito, é necessário comprovar renda. Para trabalhadores CLT ou até mesmo funcionários públicos, essa tarefa é fácil, ao passo que para quem é autônomo, a tarefa se torna bastante complicada.

O número se torna bastante expressivo ao saber que no Brasil, quase 40% da população economicamente ativa, vive na informalidade. Entre eles estão catadores de materiais recicláveis, motoristas de aplicativos e vendedores ambulantes.

Há meses a proposta estava sendo preparada

Segundo o ministro e pessoas ligadas à Caixa Econômica Federal, há bastante tempo essa proposta estava sendo planejada, entretanto, um dos fatores que mais dificultou o processo foi o fato que o ministério havia sido extinto e voltou do zero agora.

“A equipe da Secretaria Nacional de Habitação, através do secretário Ailton Madureira, tem feito esse estudo junto à Caixa Econômica Federal para que nós possamos apresentar uma proposta à Casa Civil, ao presidente Lula, para atender esse público. São essas pessoas que têm renda, mas não conseguem fazer a comprovação dessa renda. É o motorista de Uber, é o catador de material reciclável, [são] os autônomos todos que acabam não tendo carteira assinada e não conseguem fazer essa comprovação”, afirmou o ministro.

Agora para as mudanças entrarem em vigor, será preciso que outras portarias que estão pendentes sejam executadas.

Faixas de renda do programa Minha Casa, Minha Vida

O programa MCMV funciona através das faixas de renda, a depender da faixa de renda, muda as condições do financiamento em questão. Confira a relação entre faixa de renda e valor do imóvel:

Na Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, destinada a famílias com renda mensal de até R$ 2.640, é possível financiar um imóvel de até R$ 170 mil.

Na Faixa 2, destinada a famílias com renda mensal entre R$2.640 a R$ 4,4 mil, o financiamento máximo é de R$ 264 mil.

Na Faixa 3, destinada a famílias com renda mensal entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil, o valor máximo de financiamento é de R$ 350 mil.

Portanto, está cada vez mais perto dos autônomos terem acesso ao crédito imobiliário de uma maneira mais simples.